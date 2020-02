//Les cambres reclamen un canvi de model econòmic que doni resposta al canvi climàtic

Les tretze cambres de comerç catalanes volen mostrar tota la seva solidaritat amb les famílies, empreses i entitats directament afectades per les greus conseqüències de la borrasca Glòria. Una catàstrofe que demana reflexió sobre quin és el model econòmic de país.

La 1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica va posar de manifest la necessitat d’impulsar polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic. Unes mesures que, tot i necessàries, no resoldrien el problema de fons. En aquest sentit, les cambres reclamen un nou model econòmic amb una nova ordenació del territori, descentralitzat i distribuït. L’automatització, la connectivitat i la digitalització de la mobilitat multimodal haurien de ser la base d’aquest nou model.

En conseqüència, serà necessari adaptar les xarxes de transport per facilitar la mobilitat sostenible i la reducció de la congestió i la contaminació.

Cal apostar per un nou model de mobilitat d’infraestructures, que incentivi la mobilitat activa de les persones i la reducció de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle del transport motoritzat, amb mesures com l’impuls a les infraestructures de transport públic metropolità (molt especialment Rodalies), la millora de les condicions de circulació del transport públic en superfície, la construcció dels nous accessos ferroviaris al Port de Barcelona (inclòs al corredor mediterrani), la jerarquització de la xarxa viària o l’augment d’estacions d’intercanvi modal.

Les cambres recorden que una nova ordenació del territori i dels fluxos econòmics han d’anar acompanyats de polítiques d’inversions que garanteixin unes bones telecomunicacions, amb cobertura i accés a dades, per tant, fibra òptica i 5G.

Davant els efectes devastadors del Gloria, les 13 cambres catalanes demanen que s’activin polítiques i plans d’ajudes econòmiques a les empreses afectades, i l’agilització de les obres de rehabilitació.

L’impacte del temporal ha posat de manifest la necessitat d’inversió urgent en un pla que adapti les infraestructures crítiques necessàries per fer front als fenòmens meteorològics extrems i als requeriments propis de l’increment del nivell del mar, així com s’avancin a les onades de calor a l’estiu.

Aquestes afectacions no es concentren només al litoral, sinó que s’estenen al conjunt del territori. En aquest sentit, cal recordar que després de la DANA, que va afectar les comarques de Lleida i Tarragona a finals del passat mes d’octubre, la línia ferroviària entre l’Espluga de Francolí i Lleida, que en condicions normals dona servei als tràfics de mercaderies entre els ports de Barcelona i Tarragona i la resta de la península, va quedar tallada i no se’n preveu la reposició fins al mes de maig, més de mig any després, amb unes actuacions d’emergència pressupostades en més de 28 milions d’euros.

Les cambres, com a representants de les empreses a tot el territori, proposen reunir els sectors afectats per copsar les necessitats de cada comarca i contribuir a fer d’altaveus de les necessitats i les solucions als diferents problemes climàtics, hidrogràfics i de comunicacions.