//L’equip de govern de Valls atorga un tracte de favor a l’empresa Kellogg, segons l’oposició

Amb tretze vots a favor, els dels regidors de l’equip de govern de l’Ajuntament de Valls; els tres en contra del grup municipal de la CUP i les abstencions dels socialistes i Ciutadans, la sessió plenària celebrada dilluns 27 de gener, va aprovar inicialment la modificació del Mapa de Capacitat Acústica de l’Ordenança reguladora de la contaminació acústica i les vibracions, consistent en una canvi de zonificació que afecta la fàbrica que té Kellogg Manufacturing España, SL al polígon industrial de Valls, que passa de l’actual classificació com a zona B1 a B3 i se suspenen temporalment els objectius de qualitat acústica pel temps que transcorri entre l’aprovació inicial i la definitiva d’aquesta modificació.

Pel regidor de la CUP, Xavi Anglès, l’acord “és una vulneració dels drets adquirits de la finca afectada. En el mapa acústic actual de Valls, la zona queda qualificada com a B1, que la llei defineix com àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents. Aquesta qualificació fa que tinguin uns límits acústics acceptables per al descans, però que l’empresa no aconsegueix complir”.

Pels regidors cupaires “l’esforç ha de ser de l’empresa per reduir el soroll, la masia ja hi era un cop es va implementar la indústria. Amb el canvi de qualificació, l’increment acústic permès en 5 dB és suficient com per fer incompatible l’ús residencial amb l’industrial. La qualificació B1 era per vetllar per la convivència entre dos usos”.

L’acord és d’informació pública durant 30 dies a fi que es puguin presentar al·legacions.