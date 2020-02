//L’AP-7 gratuïta absorbeix 7.500 vehicles més cada dia entre Tarragona i València

Les dades del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) constaten que la liberalització d’aquests 374 quilòmetres ha incentivat l’ús de l’AP-7 -en un 71%, de mitjana- en detriment de carreteres i autovies paral·leles. On més s’ha notat el canvi és al tram entre València i Alacant, on el trànsit ha crescut un 119%.

Per contra, a les vies alternatives el trànsit ha caigut una mitjana del 30%, especialment en vehicles pesants. En el cas concret de l’N-340 a l’Aldea, que és l’únic punt del tram català on s’han fet mesuraments, la davallada és del 42% -de 10.744 vehicles diaris a 6.277-. Tot i la restricció de pas vigent, l’estadística també constata en aquest indret una reducció del 52% de vehicles pesants.

Segons el ministeri, des del gener la liberalització ha comportat que circular per la Xarxa de Carreteres de l’Estat sigui un 93% més barat al País Valencià i un 14% en el cas de Catalunya. La mesura, afegeix Transports, ha suposat un estalvi de 400 MEUR per als usuaris, dels quals 100 MEUR corresponen als peatges que s’han deixat de pagar a Catalunya.

Els transportistes volen tornar a l’N-340

Davant el nou escenari que s’ha obert amb la liberalització, els transportistes ja han demanat al Servei Català de Trànsit que replantegi la prohibició de pas per l’N-340, segons ha avançat a l’ACN el director de la Federació Empresarial d’Autotransport de Tarragona (FEAT), Josep Lluís Aymat. La patronal creu que així els professionals podran evitar el “col·lapse” de les àrees de servei de l’autopista i fer els descansos reglamentaris i les pauses per menjar als indrets que ja freqüentaven abans de la restricció.

Aymat ha vaticinat que si les àrees de servei ja estaven saturades amb l’increment de camions, “aquests problemes només poden créixer” amb el pas de més turismes per la via d’alta capacitat. El representant del sector del transport ha recordat que els conductors estan obligats per llei a aturar-se i que la insuficiència d’aparcament a les àrees de l’autopista fa que, sovint, hagin de deixar els tràilers en voreres, vorals o llocs no habilitats que poden comportar “problemes de seguretat”.

Aquest problema de capacitat, ha insistit Aymat, es deu al fet d’alliberar una via pensada com a autopista de pagament. En aquest sentit, col·lectius de transportistes i d’usuaris han advertit reiteradament del risc de saturació futura de la via, que només disposa de dos carrils per sentit en el tram gratuït. En paral·lel, recentment el moviment veïnal transversal Prou! AP-7 Gratuïta Ja! ha reactivat la demanda perquè es construeixi un enllaç de l’autopista al Montsià, l’única comarca que no en disposa.