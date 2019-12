//L’ANC de Valls fa 8 anys

Avui, 20 de desembre, fa 8 anys que es va constituir i presentar públicament Valls-Alt Camp per la Independència, l’assemblea territorial de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), en un acte que va tenir lloc al Teatre Principal de Valls amb parlaments de Joan Reig, Miquel Sellarès i Roser Loire.

Per commemorar-ho, l’entitat ha organitzat un acte al mateix Teatre Principal, que es durà a terme el 15 de gener. Està previst que hi siguin presents els quatre presidents que fins ara ha tingut l’ANC. L’economista Elisenda Paluzie, l’actual presidenta, ho farà presencialment participant en un debat amb l’anterior president, l’historiador Agustí Alcoberro: tots dos parlaran del present i del futur immediat de l’Assemblea i del moviment independentista, en un debat moderat per la periodista vallenca Gemma Casalé.

Però l’Assemblea Valls també compta que hi participin a través d’un missatge escrit per a l’ocasió els dos altres presidents, empresonats per l’Estat espanyol: Carme Forcadell i Jordi Sànchez. Al llarg d’aquests vuit anys tots quatre presidents han participat en els actes d’aniversari de l’Assemblea Valls. Carme Forcadell ho va fer en el primer, que va tenir lloc al Centre Cultural Municipal el 20 de desembre de 2012, i Jordi Sànchez ho va fer en dues ocasions: en el quart i el cinquè aniversaris (el 21 de gener del 2016, amb Vicent Partal, i el 24 de febrer del 2017, conjuntament amb Raül Romeva). Per la seva banda, Agustí Alcoberro va prendre part en el sisè aniversari (23 de febrer del 2018) i Elisenda Paluzie ho va fer en el setè (31 de gener de 2019). Tots quatre tornaran a ser presents, doncs, en aquest vuitè.

Actualment l’ANC Valls-Alt Camp compta amb 452 persones inscrites com a sòcies i 1.497 inscrites com a simpatitzants. Els seus òrgans de funcionament són l’Assemblea, integrada per tots els membres; el Secretariat, compost per 12 persones, que escull l’Assemblea cada dos anys, i les comissions i grups de treball. A banda del grup de voluntaris, actualment hi ha quatre comissions: Lluita No-violenta, Consum Estratègic, Consell per la República i Debat Constituent. A més, l’Assemblea Valls és força present a les xarxes socials, amb comptes propis a Twitter (amb 3.336 seguidors), Instagram (amb 2.331) i Facebook (amb 1.970), i els canals unidireccionals de Telegram (amb 925) i WhatsApp (amb 706).

La finalitat de l’Assemblea Valls és, tal com recullen els Estatuts de l’ANC, “promoure pacíficament la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per a l’assoliment i la constitució de l’estat català independent, de dret, social i democràtic”. Per aconseguir aquest objectiu impulsa accions d’informació, sensibilització i mobilització entre la ciutadania de Valls i de l’Alt Camp. Les mobilitzacions més massives han estat, sens dubte, les de les manifestacions de l’Onze de Setembre, en què l’ANC organitza busos des de Valls per facilitar la participació de la gent. Però aquests vuit anys estan plens de moltes altres mobilitzacions, campanyes i actes de tota mena, que han omplert els carrers i les places de la ciutat, així com també molts auditoris.

El lema de l’entitat és “Fins que ho aconseguim”. Tal com explica el llibre que recull el primer any d’història de l’entitat (titulat precisament Fins que ho aconseguim), l’associació va començar a utilitzar aquest eslògan arran de la campanya “No la despengis”, a l’estiu del 2012, en què demanava a la ciutadania que pengés l’estelada al balcó fins a l’Onze de Setembre. Després de la Diada la campanya es mantingué activa amb el títol “No la despengis fins que ho aconseguim”, demanant a la ciutadania de deixar l’estelada als balcons de manera indefinida fins que s’aconsegueixi la independència.