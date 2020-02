//L’Alt Camp registra 9.051 trucades al telèfon d’emergències 112

A l’Alt Camp, durant tot el 2019 es van fer un total de 9.051 trucades operatives al telèfon d’emergències 112, un 9,4% més que l’any 2018 (8.272), segons dades que ha facilitat CAT112.

Desgranant aquestes dades per motius pels quals es va trucar els resultats són: un 29% de les trucades fetes l’any passat des de l’Alt Camp van ser per demanar assistència sanitària (2.627 davant les 2.437 del 2018); en el 26,3% de les trucades es van activar els cossos de seguretat (2.382 davant les 2.372 del 2018); un 23,2% van ser per motius de trànsit (2.102 davant les 1.836 trucades el 2018), i un 8,2% per incendis (744), mentre que en van ser 533 l’any anterior.

Mirant els tres principals municipis de la comarca un 46,3% de les trucades a emergències l’any 2019 des de l’Alt Camp es van fer des de Valls (4.188 l’any 2019 i 4.056 el 2018). Un 13,6% (1.233 avisos) es van rebre des d’Alcover, i 1.019 l’any 2018. I des del Pla de Santa Maria es van fer 495 trucades l’any passat (5,5% de les trucades realitzades des de l’Alt Camp) i 443 durant el 2018.