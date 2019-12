//L’alcoverenc Joan Cavallé escriu ‘Les benaurances’

El títol remet inequívocament al conegut episodi del Sermó de la muntanya i Joan Cavallé sembla trobar-hi el punt des d’on observar les vivències dels seus personatges: gent de tota condició que busquen el seu lloc al món —o dit altrament, el camí que fan per tastar la felicitat. Perquè en tots els relats del llibre els personatges dubten entre conformar-se amb la seva sort (i provar de ser feliços assumint-la) o lluitar per canviar-la. Aparicions, amors truncats, converses amb difunts, confessions pertorbadores, amenaces o vocacions insòlites que acaben convertint-se en llegenda…

Les benaurances sorprendran el lector per la varietat de personatges que porten una vida normal: “Bastant normal, caldria matisar”, diu un d’ells. I per a cada un Cavallé sap modular-ne la parla: sempre natural i precisa, profundament genuïna i popular, també local si convé. Pocs llibres l’igualaran en la riquesa lingüística i expressiva, en la minuciositat psicològica, en l’articulació de les emocions, en el domini narratiu.

Joan Cavallé (Alcover, 1958) no s’imagina sense escriure, encara que no tot el que escriu és per publicar. Li han editat una vintena de llibres i s’han fet una quinzena de muntatges amb les seves obres de teatre i traduccions. Ha guanyat, entre altres, els premis Josep Maria de Sagarra de traducció teatral 1988, Ciutat d’Alzira de novel·la 1993, 14 d’abril de teatre 2008 i Serra d’Or de teatre 1999 i 2010. Ha traduït textos de Beckett, Maupassant i Radiguet. A Angle Editorial ha publicat les novel·les Contemplant el monstre (2007) i Els arbres no es podien moure (2015). Es dedica professionalment a la gestió cultural.