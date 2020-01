//L’Ajuntament de Valls incorpora 30 persones a través de diversos plans d’ocupació

per | 15/01/2020 09:35 |

L’Ajuntament de Valls ha ampliat el personal municipal amb 30 nous treballadors a través dels programes de plans d’ocupació. Aquests programes, adreçats a persones aturades, són cofinançats per l’Ajuntament de Valls, a través de l’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera, i la Generalitat de Catalunya, amb una despesa global de més de 540.000 euros.

El personal que s’incorpora ara disposaran de contractes d’entre 6 i 12 mesos i realitzaran tasques diverses per diferents departaments del consistori, com serveis de manteniment, Patronat Municipal d’Esports, Vallsgenera o la regidoria d’Urbanisme, entre d’altres. En aquest sentit, es prioritza la contractació de persones amb més dificultats d’inserció laboral, com majors de 45 anys aturats, dones en situació d’atur de llarga durada i col·lectius més vulnerables.

Per una banda, a través del Programa Treball i Formació, amb un pressupost de 286.476€, s’han formalitzat 20 contractes. Les accions d’aquest programa, a més de la contractació, inclou una formació de certificat de professionalitat que els participants realitzaran durant el període de treball a l’Ajuntament. Per altra banda, a través del Programa Enfeina’t, que compta amb un pressupost de 256.430€, s’han pogut realitzar 10 contractes més. Les accions d’aquest programa són, junt amb la contractació, una acció d’orientació laboral per millorar les opcions d’inserció laboral posterior.

Les 30 persones que s’han incorporat responen a perfils professionals molt diversos, entre ells, treballadors dels serveis de manteniment i neteja, prospectors, auxiliars administratius, auxiliars d’informàtica, tècnics de suport de Joventut i també d’orientació laboral.