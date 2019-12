//La Vella torna a liderar la temporada

La temporada 2019 passarà a la història i a la memòria de la gent afeccionada als castells com l’any que es va carregar per primera vegada en l’època moderna el 3de9 sense folre. El curs casteller ha tingut altres inputs, però el més impactant ha estat aquest, protagonitzat per les dues colles dels Xiquets de Valls. La Vella ha tornat ha liderar la temporada, com ja ho va fer el curs casteller anterior. Els rosats, tot i així, encara es van superar i van posar la rúbrica per Santa Úrsula en una exhibició descomunal, la millor de la història dels castells i també la millor que ha efectuat mai la Joves; les dues actuacions dels Xiquets de Valls conformen conjuntament la millor diada que s’ha realitzat mai en el món dels castells.

S’ha tornat a trencar el sostre de vidre

Els castells que algú ha anomenat com “impossibles” han tornat a mostrar que són “possibles” i el 2019 ha vist incorporat un altre castell límit en poder aconseguir fer l’aleta amb el 3de9sf. El 4de9sf fou el primer que es va aconseguir de la llista dels castells límit. Era al 1998 i també aquell mateix any s’assolia el 3de10 amb folre i manilles, i la temporada següent, el 1999, es coronava per primera vegada el 2de8 sense folre. Aquells foren també grans anys castellers! El 2005, set anys més tard, es tornava a trencar el sostre de vidre i es feia l’aleta al 2de9 sense manilles. L’últim d’arribar fou el 4de10 amb folre i manilles, que es descarregava l’any 2015. Quatre anys s’ha tardat a tornar ha eixamplar el ventall dels castells límit, i ja en són sis, ara, amb la coronació el 2019 del 3de9sf.

Menys castells de gamma extra i bàsics de nou

Tot i que s’ha trencat, s’ha superat el sostre casteller amb el 3de9 sense folre, cal observar que d’ençà del 2016 decreix el nombre de castells de gamma extra (castells per damunt del 3de9f) i també dels castells bàsics de nou (4de9f i 3de9f). Aquest decrement també es fa palès amb les consecucions del 3de8 i 4de8 d’ençà el 2017. Això ara és prou evident i és un fet que s’encadena dintre del context d’aquestes últimes tres temporades, i per la seva reiteració ja no sembla que sigui casual. Diversos factors poden incidir en aquest fet i un pot ser el context sociopolític del nostre país, que sembla que ha afectat més les colles dels nuclis de població grans que les de les de les localitats petites o mitjanes. Moltes agrupacions constaten que l’assistència als assajos és menor i que també costa més mobilitzar camises a l’hora de fer certes actuacions. S’observa que les diades tradicionals, les més importants, segueixen tenint el seu poder de convocatòria, però en d’altres hi ha cada vegada menys presència de públic. Això pot tenir la seva incidència en la durada de les exhibicions, que massa sovint són llargues i feixugues i això provoca que al final el públic marxi de les places i que ja només restin ocupades pràcticament pels castellers. Caldrà escatir quines causes ho provoquen, si és que n’hi ha, o simplement són símptomes circumstancials i prou, però tot i aquestes observacions el món casteller segueix gaudint avui de bona salut. S’ha arribat a les 114 agrupacions que conformen l’univers casteller actual. Un total de 92 colles convencionals, 12 d’universitàries i també 10 a l’estranger donen fe del potencial i la implementació del món casteller.

Una temporada amb grans diades

La temporada 2019 ha tornat a veure grans diades amb actuacions descomunals, 10 de les quals han entrat dintre de les 100 més valorades de la història moderna dels castells, i d’aquestes, 6 han estat protagonitzades per la Vella, 2 per Vilafranca, 1 per la Joves X. de Valls i 1 per Minyons de Terrassa. La Vella ha modulat molt bé els tempos tant en el moment de portar els castells a plaça com en la selecció de les diades; a l’agost foren el Catllar, l’Arboç i Sant Fèlix (Vilafranca); al setembre era el torn del Primer Diumenge de Festes (Tarragona) i a l’octubre el Mercadal (Reus), i finalment Santa Úrsula (Valls), que fou la gran eclosió. És significatiu que en totes aquestes actuacions, les més valorades de la Vella aquesta temporada, hi descarregués el 2de8. Els Castellers de Vilafranca per Sant Fèlix van donar un bon cop d’efecte i en aquella diada pel que fa a valoració fins i tot van superar a la Vella. Els verds aquell dia van recuperar el 3de9 amb folre i pilar però després ja no hi van tornar a reeixir tot i que ho van intentar diverses vegades. La diada de Tots Sants fou el punt més àlgid dels verds en descarregar l’únic 3de10 amb folre i manilles que s’ha fet aquesta temporada i en recuperar el 4de9, que no descarregaven des del 2016.

La Joves Xiquets de Valls per Santa Úrsula va fer una extraordinària actuació, la millor del seu historial, en carregar el 3de9 i descarregar el 2de8. Minyons de Terrassa, a la seva diada, ja al novembre, carregava el 3de10 amb folre i manilles i recuperava un castell de deu al qual no feia l’aleta des de l’any 2017.

Aquestes vuit diades han estat els punts més àlgids de la temporada 2019: el Catllar, l’Arboç, Sant Fèlix, Primer Diumenge de Festes, Mercadal, Santa Úrsula, Tots Sants i diada dels Minyons de Terrassa, que han estat protagonitzades de forma rellevant per Colla Vella, Colla Joves X. de Valls, Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa.

Castells de 10 vs. castells nets

Aquesta temporada, i d’una forma encara més acusada que en l’anterior, els castells de deu folrats i emmanillats han estat més cars de veure que els castells desfolrats. Els registres són prou eloqüents. Només s’ha descarregat un castell de deu en el present curs, per 12 construccions desfolrades que s’han completat, sumant-hi el 2de8 i el 4de9. Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa són les dues úniques colles que han aconseguit fer l’aleta a un castell de deu aquesta temporada. Castellers de Vilafranca és l’única colla que ja a l’últim sospir de la temporada, per Tots Sants, aconseguia descarregar el 3de10 amb folre i manilles, i ho arrodonia amb el ple aconseguiment del 4de9sf, que fins aquell moment del curs era patrimoni exclusiu de la Vella. Els castells desfolrats 2de8 i 4de9 han estat aconseguits per tres colles, la Vella, la Joves i Vilafranca.

La Vella és l’única que ha aconseguit les dues construccions desfolrades; la Joves ho ha fet amb el 2de8, i Vilafranca, amb el 4de9. La dicotomia d’aquests dos grups de castells ha estat present durant tota la temporada. La Vella ha excel·lit amb els castells desfolrats i ha mostrat un gran domini del 2de8 sense folre, que ha descarregat en sis ocasions, i en tan sols dues temporades els rosats ja són l’agrupació que l’ha completat més vegades, 10 en concret, i per altra banda el 4de9 sense folre la Vella l’ha tornat a descarregar, per cinquena temporada consecutiva i ha mostrat que el seu domini amb els castells nets és indiscutible. La Vella en el decurs d’aquesta temporada ha tornat a mostrar la seva superioritat i en certs moments semblava que competia només amb si mateixa. Ho avalaven els castells nets, especialment el 2de8sf, el castell que ha sovintejat més del seu ventall de construccions de gamma extra (castells a partir del 3de9f). Un ventall, el dels rosats, que ha tornat a ser el més ampli de totes les colles, fonamentat també en el 5de9 amb folre i el 4de9 amb folre i pilar, que han marcat diferència.

Vilafranca ha tingut una temporada una mica irregular, però tot i així és l’única colla que ha completat castells de deu i nets conjuntament, un castell de deu i un de desfolrat. El ventall i les consecucions dels verds aquesta temporada han tornat a ser menors que la Colla Vella, i això es fa difícil de pair en una colla com la vilafranquina, competitiva i acostumada a anar al davant des del 1995 fins al 2017; no podem obviar, i no és un fet menor, que molts dels seus castellers no havien vist mai que Vilafranca “perdés” la supremacia. Minyons de Terrassa ha tornat a tenir un començament de curs fulgurant que s’ha vist interromput una vegada més per les seves llargues vacances. El seu sostre ha estat el 2de9 amb folre i manilles i el pilar de 8 amb folre i manilles, i també en l’últim sospir ha recuperat el 3de10 amb folre i manilles, al qual no feia l’aleta des del 2017. La Joves Xiquets de Valls ha evidenciat una vegada més que és capaç del millor, sempre ho hem dit. N’ha donat mostres una vegada més en carregar el 3de9 sense folre.

Ha tornat a descarregar per tercer any consecutiu el 2de8sf i ha recuperat el pilar de 8fm; la seva creu és el seu petit ventall de castells de gamma extra. La Jove de Tarragona no ha pogut complir enguany els seus objectius. Després de tres anys d’haver fet l’aleta al 3 de 10 fm, aquest any no hi ha reeixit i ha deixat a mitges el 4de9 amb folre i pilar, i ha mostrat un 5de9 amb folre de forma inèditament escadussera en ells i que tant havien prodigat en els últims anys. Capgrossos de Mataró és la sisena colla del grup de les agrupacions de gamma extra en carregar el pilar de 8 amb folre i manilles, però també amb uns registres inferiors als de l’any passat, que és la nota generalitzada d’una temporada que també ha notat un cert retrocés global per part de la majoria de colles. No pel que fa a estructures, perquè s’ha recuperat el 3de9 amb folre i pilar i s’ha fet per primera vegada el 3de9 sense folre de l’època moderna, per tant s’ha augmentat el ventall de castells de gamma extra en relació amb l’any passat. Cal no obstant deixar constància que ha restat pendent el 4de10 amb folre i manilles, que no s’ha tornat a fer des de el 2017, quan el va aconseguir la Vella per última vegada.

Una temporada complicada

Dins les colles de gamma extra, només els Castellers de Sants són baixa, i tot i que els registres numèricament són inferiors, cal constatar que no s’ha perdut cap construcció en relació amb l’any passat, més aviat al contrari, això no es pot dir de les colles que fan els castells bàsics de nou. En el quadre estadístic adjunt s’observa que 6 colles han deixat de fer castells de nou; havien estat 15 i ara són 9. Només els Xiquets de Reus s’hi incorporen per partida doble en recuperar el 4de9 amb folre i per tant forma part del grup selecte de 8 colles que han aconseguit els dos castells bàsics de nou (4de9f i 3de9f). El fet de ser menys colles que basteixen castells de nou també implica que els registres baixin. El 2016 es van completar 196 construccions, el 2017 en foren 184 i enguany han estat 145 castells de nou. Això també es recurrent amb el 3de8, que ha baixat dels 259 castells completats el 2017 als 190 d’enguany. Aquest descens també es fa palès amb el 4de8, que si bé el 2017 es va completar 307 vegades enguany ho ha fet en 245 ocasions. La casuística enumerada anteriorment hi pot tenir la seva incidència. Context del país, assistència als assajos, mobilització camises, motivació i implicació.

Les colles afinen molt

Les colles afinen molt i no volen caure, sempre s’ha tingut en compte això, però ara encara més, ja que es volen portar a plaça els castells amb les màximes garanties possibles. Una prova n’és que a les places cada vegada es desmunten més castells per evitar les caigudes. Aquesta temporada els castells desmuntats han tornat a superar clarament la suma dels castells carregats més els intentats. És una tendència que es va fent cada vegada més gran i això sense tenir en compte els peus desmuntats dels cordons. Els assajos, les xarxes, fan que els castells estiguin cada vegada més preparats i que estiguin més contrastats per saber si es poden arriar o no. Tots són factors que ajuden perquè els percentatges de caigudes, de castells carregats més els intentats, baixin. El 2016 les caigudes foren el 3,3%, i enguany han estat del 1,9%, una de les xifres més baixes dels últims anys.

Colla Vella dels xiquets de Valls

És la colla que, un any més, ha fet un nombre més alt de castells de gamma extra, 21 descarregats més 2 carregats, una xifra inferior a l’aconseguida l’any passat, amb 28 de descarregats i 6 de carregats. Si bé cal matisar i contextualitzar que l’any passat el 9de8 es va descarregar 7 vegades i carregat una i aquest és el castell de menys valoració dels de gamma extra i enguany no s’ha fet; això provoca bàsicament aquesta diferència numèrica però no qualitativa. La Vella ha caigut menys de la meitat que l’any passat: ha carregat 5 castells, no ha fet cap intent fallit i ha desmuntat 4 construccions.

La temporada passada va carregar 10 castells i en va fer 3 intents. Dels 10 castells diversos de gamma extra que s’han fet enguany, la Vella n’ha aconseguit 7, la que més. Aquest any ha deixat de fer el 9de8 i el 3de10 amb folre i manilles però ha incorporat castells qualitativament superiors, com el 2de9 amb folre i manilles, que no descarregava des del 2015, i especialment el 3de9, que va carregar per primera vegada per Santa Úrsula.

És la colla que ha mostrat més domini amb els castells desfolrats. El 2de8, amb sis consecucions, és el castell de gamma extra que han sovintejat més i han completat el 4de9 per cinquena temporada consecutiva. Els rosats són l’única colla que han descarregat aquesta temporada el 4de9 amb folre i pilar i la que ha sovintejat més el 5de9 amb folre. Manté per setena temporada consecutiva el pilar de 8 amb folre i manilles, que ha descarregat des del 2013. Ha fet amb assiduïtat els castells bàsics de nou (3de9f i 4de9f) i els d’alta gamma de vuit. Com ja hem comentat anteriorment, la Vella ha plantejat la temporada contemplant molt “els tempos” a l’hora de portar els castells i cercant selectivament les places més idònies per fer-ho.

Ha madurat en cada moment l’oportunitat de portar cadascun dels castells i buscant el moment més òptim de sortir a plaça. És també positiu, si les coses no roden bé, saber-ho assimilar i acceptar de no portar un castell a plaça com ha passat amb el 3de10 amb folre i manilles, o treballar un castell amb calma fins que es pugui tornar a fer com ha passat amb el pilar de 8 amb folre i manilles o posposar el 4de9 amb folre i pilar després de Sant Fèlix. De vegades no és tan sols tot el que es fa, sinó també la maduresa amb què s’arriba per poder-ho fer o be saber-ho posposar per a una ocasió més propícia. Això la Vella ho ha gestionat de meravella.

Castellers de Vilafranca

Els Castellers de Vilafranca aquest any tampoc han pogut recuperar l’hegemonia després de tants anys de ser la colla que tenia la supremacia. Els seus registres queden lluny dels que tenien fa dues temporades. Enguany han aconseguit descarregar 15 castells de gamma extra més 3 de carregats, unes xifres a la baixa però similars a l’any passat.

El ventall casteller dels verds es manté com la temporada passada, amb 5 construccions diverses de gamma extra. Han deixat de fer el 2de8sf i el 5de9f i en contrapartida han recuperat el 4de9sf i el 3de9 amb folre i pilar. Han carregat tres vegades el 3de10 amb folre i manilles i és l’única que l’ha descarregat, en una ocasió. El pal de paller dels vilafranquins ha estat un any més el 2de9 amb folre i manilles, que ha aconseguit completar en 9 ocasions, i ha estat una altra vegada la colla que l’ha sovintejat més.

El pilar de 8 amb folre i manilles ha reeixit en la seva renovació i l’han completat en 3 ocasions. Es curiós observar que no han fet ni el 5de9f, però tampoc el 5de8. I també aquest any ha deixat de fer el 4de9 amb folre i pilar i el 2de8, que havien estat castells emblemàtics dels verds. Han tingut menys caigudes que l’any passat, 11 en total, amb 9 castells carregats més 2 intents i amb conseqüències menors que el curs passat.

La temporada passada patiren 14 caigudes, amb 8 castells carregats i 6 intents. Els seus punts culminants, com ja hem comentat abans foren per Sant Fèlix i a la diada de Tot Sants. L’any vinent hi haurà canvi de cap de colla i president, i l’objectiu serà recuperar l’efectivitat que tenien fa dos anys amb la mirada posada en el Concurs de Tarragona per poder-lo guanyar.

Minyons de terrassa

Els Minyons de Terrassa les dues temporades anteriors havien anat en clar retrocés, però aquest curs ha significat un punt d’inflexió per als del Vallès. Enguany han triplicat el nombre de castells de gamma extra, 17 descarregats més 1 carregat, i l’any passat en foren 5 de descarregats més 3 de carregats. Han caigut 6 vegades, igual que l’any passat, amb 4 castells carregats i 2 intents. Han recuperat el 3de10 amb folre i manilles, que no carregaven des de el 2017. Però més enllà del castell de 10 el pal de paller de la temporada dels malves ha estat el pilar de 8 amb folre i manilles, que han descarregat en 6 ocasions i és la colla que l’ha fet més vegades aquest any. I també l’any de les manilles, perquè han completat 8 vegades el 2de9 emmanillat. No fora estrany que això tingués premi i els Minyons la propera temporada tornin a ser presents a la diada de Sant Fèlix a Vilafranca.

Colla Joves Xiquets de Valls

La Colla Joves està feta d’un altra pasta, no és estrany per què és capaç de fer el millor. Ha descarregat 5 castells de gamma extra i en té un de carregat, per també el mateix nombre, 5, completats l’any passat, més 5 carregats. Aquest any ha fet tres castells diversos de gamma extra, igual que l’any passat, però amb construccions diferents. Ha deixat de fer el 4de9 i el 5de9f, que va carregar una vegada l’any passat.

En contrapartida ha carregat el 3de9 sense folre per evidenciar que té un tronc casteller dels millors. També ha recuperat el pilar de 8 amb folre i manilles, que no descarregava des del 2017. I per tercer any consecutiu descarrega el 2de8, que ha completat enguany en 3 ocasions. Ha assolit els castells bàsics de nou (3de9f i 4de9f) i pràcticament tota la gamma alta de vuit. Aquesta temporada ha caigut molt menys que l’any passat, ho ha fet en 9 ocasions, amb 7 carregats i 2 intents. La temporada passada ho va fer en 17 ocasions, amb 12 carregats i 2 intents. Aquesta temporada la Joves és la colla dintre de les de gamma extra i de nou la que ha desmuntat més construccions amb un total de 19; Castellers de Vilafranca també hi està per damunt, amb 14 castells desmuntats.

Sant Fèlix no va ser propici per a la Joves, que va sortir de plaça només amb un castell malgrat que fos el 2de8, i va fer un intent desmuntat del 3de9 sense folre i posteriorment del 3de9 amb folre. Les fires del Vendrell, quinze dies abans de Santa Úrsula, van significar un bon impuls per a la moral i l’autoestima dels diables vermells en aconseguir descarregar-hi el 2de8 i el pilar de 8 amb folre i manilles. L’eclosió final arribaria 15 dies després per Santa Úrsula en carregar el 3de9, completar el 2de8, el 4de9 amb folre i el pilar de 7 amb folre. A la vista de tot això es fa més evident la mancança de la Joves de no poder assajar amb més efectius els folres i les manilles dels castells compostos amb pilar, construccions que podrien estar al seu abast en tenir un espadat solvent i uns castellers de tronc eficients i a l’hora també poder eixamplar amb més castells el seu ventall casteller.

L’any vinent hi haurà canvi de cap de colla a la Joves. Francesc Ramon ha dirigit durant tres anys l’agrupació vermella i ha assentat amb encert les bases que eren possibles amb els recursos disponibles. Un nou equip tècnic n’agafarà la direcció.

Colla Jove Xiquets de Tarragona

La Colla Jove Xiquets de Tarragona no ha pogut complir les expectatives que es tenien d’ella. Aquest any ha fet 12 castells de gamma extra, 9 descarregats i 3 carregats per 26 l’any passat, que en foren 20 de completats i 6 de carregats. Això representa que d’un any a l’altre s’han fet menys de la meitat de castells de gamma extra per part de la Jove. Aquest any ha fet 4 castells diversos de gamma extra per 6 l’any passat. En relació amb l’any passat ha deixat de fer el 2de9 amb folre i manilles i el 3de10 amb folre i manilles.

Les caigudes han estat 7, 2 castells carregats i 2 intents per 6 castells carregats l’any passat, però aquestes caigudes han tornat a tenir repercussió com ja va passar el curs passat. La Joves en les diades més exigents no ha estat prou afortunada. Reapareixia per Sant Fèlix, però no se en va sortir amb el 4de9 amb folre i pilar, que va quedar en intent, i va fer un intent desmuntat del 3de10 amb folre i manilles que ja no tornaria a provar la resta de la temporada. A la diada del Primer Diumenge de Festes (Santa Tecla) carregava el 4de9 amb folre i pilar i també carregava el 5de9 amb folre, dues caigudes que afectarien la colla. Set dies després en la diada de Santa Tecla quedava en intent el 4de9 amb folre i pilar. Tot aquest seguit de caigudes passaven factura física i moral, que es va reflectir pocs dies després a la diada del Mercadal, en què els liles ja baixaven el nivell, com així posteriorment a les Fires del Vendrell. Els liles tancaven la temporada amb mal gust de boca i fins i tot no es va fer la diada de l’Esperidió, que representa el tancament de la temporada.

Capgrossos de Mataró

La seva temporada ha estat més fluixa que l’any passat, i finalment han pogut entrar dintre del grup de les colles de gamma extra en carregar per Tots Sants a Vilafranca el pilar de 8 amb folre i manilles, l’únic castell que han aconseguit enguany per damunt del 3de9 amb folre. L’any passat van aconseguir descarregar 4 castells de gamma extra repartits: 3 del 2de9 amb folre i manilles, i 1 del 5de9 amb folre, que enguany han deixat de fer. És una colla que acostuma a caure molt poc: l’any passat en dues ocasions i enguany també en dues en carregar el pilar de 8 i el pilar de 7.

Les altres colles

Darrere d’aquestes sis colles de gamma extra hi ha tres colles de nou, que són els Castellers de Sants, que mantenen els dos castells bàsics de nou, així com els Xiquets de Reus, que a més de mantenir el 3de9f han recuperat el 4de9 amb folre, que han tornat ha carregar 4 anys després. Els Moixiganguers d’Igualada han tingut una temporada difícil però finalment han pogut descarregar el 3 de 9 amb folre però no han pogut reeditar el 5 de 8. Els Xiquets de Tarragona han deixat de fer castells de nou, que havien mantingut des del 2016, i de la gamma alta de vuit només han fet un 5de8 i un 2de8 amb folre. Castellers de la Vila de Gràcia també han perdut els galons de nou i el 5de8, així com els Castellers de Barcelona, que han perdut el 4de9 amb folre i el 5de8.

Els barcelonins aquestes dues últimes temporades han patit un acusat retrocés. Castellers de Sabadell que des del 2014 havien aconseguit el castell de nou, aquesta temporada no l’han pogut fer, i el 5de8, tampoc. Els Marrecs de Salt també han deixat de fer el castell de nou i han carregat només un 5de8 i han completat quatre 2de8f. Els Castellers de Sant Cugat no han intentat cap castell de nou i també han perdut el 5de8 i el 2de8f. Com es pot veure, en el panorama de la segona línia la collita no ha estat gaire profitosa.

Present i expectatives

La temporada, com hem anat desgranant, té matisos diversos i casuístiques diferents que conformen aquest ampli univers casteller. La supremacia castellera la segueix tenint per segon any consecutiu la Vella després del llarg domini exercit per Vilafranca. El sostre casteller s’ha ampliat amb la coronació del 3de9 sense folre i s’ha creat una divisió d’unes colles amb els castells de deu i d’altres amb els castells desfolrats, sense més cordó umbilical que el 4de9 de Vilafranca, que n’ha aconseguit dels dos grups, no amb molta consistència numèrica però ho ha aconseguit.

Llevat del 3de9 amb folre i pilar tota la resta de castells són compartits; fora d’aquest, tots els altres de gamma extra són compartits i no és patrimoni exclusiu de cap colla. La diferència d’una colla amb l’altra es fonamenta també aquest any per l’amplitud del ventall, pel nombre de construccions assolides i per la qualitat, és a dir la valoració, de les construccions aconseguides. I la Vella és la que ha destacat més en el conjunt d’aquests tres aspectes. Els rosats, però, de cara a l’any vinent, any de Concurs, hauran de tornar a agafar el camí dels castells de deu, que els ha mancat enguany. Per la Vella tornar a mantenir el que s’ha fet és primordial i no és fàcil conservar un nivell tan alt. Seria important no perdre la feina feta amb el 2de9 sense manilles, del qual s’estigué tan a punt de veure el desenllaç per Santa Úrsula, perquè és un altre castell límit i una carta guanyadora com ho és el 3de9 sense folre. Aquests tres objectius, que són mantenir tot el que es té, retrobar-se amb els castells de deu i aprofundir en els dos castells límit, 3de9 i 2de9 sense manilles, són objectius agosarats però accessibles, i són il·lusionants i motivadors.

La Joves, sense voler pecar de reiteratiu, és capaç del millor. Ha mostrat una vegada més la seva qualitat i ha aconseguit dos castells molt valorats com són el 3de9 i el 2de8, i s’ha retrobat amb el pilar de 8 però s’ha deixat per el camí el 4de9. Tot i tenir un bon pilar també, aquest any no ha pogut mostrar les construccions de nou compostes amb pilar, ni els grans castells de deu, o els grans castells folrats com el 5de9f. Tot i això, continuen sent una vegada més els grans reptes pendents d’aconseguir per part de la Colla Joves, que amb la qualitat dels seus castellers però amb més implicació, podria ampliar el ventall casteller. El camí ha estat ben traçat pel cap de colla, Francesc Ramon, que deixa el càrrec, però farà falta aconseguir més bifurcacions.