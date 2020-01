//La UAF recuperarà el ball de diables ajornat de Santa Úrsula

La Unió Anelles de la Flama prepara la festivitat de la Mare de Déu de la Candela amb la mirada posada en les Festes Decennals del 2021. S’han programat un seguit d’actes per a tots els públics i oberts a tots els vallencs i les vallenques.

Els actes començaran el divendres 31 de gener, a les 21.30 h, al local social de l’entitat, amb la recuperació del sopar d’etiqueta i un gran ball de gala com a inici del compte enrere per les Festes Decennals 2021. La nit anirà amenitzada per Festa Show Event i hi haurà servei de barra. Durant el transcurs del ball hi haurà l’elecció del rei i la reina 2020.

El sopar i el ball estan oberts a tota la ciutadania. El preu del sopar és de 20 euros el d’adults i de 13 euros l’infantil. Es podran adquirir els tiquets aquest divendres, 24 de gener, de les 19 a les 21 h; demà, dissabte 25 de gener, de les 17 a les 20 h, i dilluns, 27 de gener, de les 19 a les 21 h.

El dissabte 1 de febrer, vigília de la Mare de Déu de la Candela, començaran les activitats a les 19.00 h a l’Institut d’Estudis Vallencs, amb la presentació del llibre Harca, harca, harca. Músiques per a la recreació històrica de la guerra de Successió (1704-1715), a càrrec del seu autor, Ferran Navarro i Soriano.

La plaça del Blat, dissabte 1 de febrer quedarà en la foscor i vermellor de l’infern, ja que a partir de les 19.30 h hi tindrà lloc l’acte sacramental, correfoc i ball parlat del Ball de Diables de Valls, acte que es va ajornar per Santa Úrsula per la coincidència amb la manifestació a Barcelona. Els diables volen conquerir el món i l’arcàngel Miquel baixarà per derrotar-los.

En el correfoc també hi participaran el Ball de Diables infantil de Valls, el Drac i Drac petit de Valls i el Bou Tradicional de Valls, i com a convidats el Bou de Foc del Vendrell, el Ball de Diables de la Ràpita del Penedès i el Ball de Diables Foc i Gresca dels barris de ponent de Tarragona.

El diumenge 2 de febrer, dia de la festa en honor de la patrona vallenca, a les 10.30 h a l’església arxiprestal de Sant Joan, tindrà lloc la representació completa de la Moixiganga de Valls, una de les actuacions més importants que realitza durant l’any.

Durant la representació, igual que l’any passat, ens acompanyarà la Muixeranga de València. Aquest any han convidat la Moixiganga a l’ofrena al monestir de Santa Maria de Poblet, en el II Homenatge a Jaume I, en commemoració del seu naixement, un 2 de febrer.

A més, del 10 de gener al 9 de febrer, al pati de Sant Roc de l’Institut d’Estudis Vallencs hi haurà una exposició dedicada a l’escriptor, folklorista i promotor Aureli Capmany, “Patufet, on ets?”.

I del 17 de gener al 15 de febrer, al local social de la UAF, exposició dedicada als 60 anys de la colla sardanista Bell Esplai.