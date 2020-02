//La rua infantil de Carnaval de Valls presenta diverses novetats

La Reina Carnestoltes serà, aquest any, la nova protagonista de la rua infantil de Carnaval que organitza el Centre Cívic de Valls i que començarà aquest divendres, 21 de febrer, a partir de dos quarts de 6 de la tarda. La seva arribada, amb l’acompanyament de la comitiva, donarà el tret de sortida de la rua a la plaça del torrent del Titit.

Sota el lema “Posa’t la màscara a totes hores, deixa les penes i l’estrès que el Carnaval Infantil ho posa tot del revés”, al Carnaval infantil d’enguany pren protagonisme la màscara, un element iconogràfic de tots els Carnavals del món.

Una altra de les novetats d’enguany serà la no utilització de confeti durant el recorregut de la rua per part del servei organitzador, el Centre Cívic. L’objectiu d’aquesta mesura és reduir l’impacte ecològic provocat per l’activitat i generar consciència de la necessitat d’adoptar mesures urgents per mitigar els efectes del canvi climàtic. Al mateix temps, es convida el conjunt de la població a contribuir en la disminució de la generació de residus en actes festius.