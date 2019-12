//La rambla del Passeig Tarradellas serà millorada

per | 31/12/2019 09:45 |

El Passeig Tarradellas al barri del Fornàs serà millorada després de la seva adjudicació per un import de 81.390 euros. L’obra contempla tres trams i ara s’ha procedit a adjudicar el segon tram, en concret, el tram central que va des de l’alçada del carrer Cinc de Vuit fins al carrer Tres de Nou. La urbanització de la que és la principal via del Fornàs contempla com a punt principal garantir l’ombra als vianants.

La proposta tècnica, vol generar d’aquesta manera un passeig més amable i agradable per aquesta avinguda de gairebé mig quilòmetre que enllaça la zona d’esports urbans i la comissaria dels Mossos d’Esquadra amb el Centre Esportiu Municipal El Fornàs. Així, a tot el passeig s’hi plantarà nou arbrat que, tant per la col·locació com pel tipus d’arbre, assegurarà que a la zona central estigui protegida del sol, sobretot durant els mesos d’estiu, una de les principals demandes dels veïns del Fornàs.

La vuitantena d’arbres nous que es plantaran seran més adequats a les característiques de l’àrea i, a més, es plantaran d’una manera més contínua, a uns 6 metres l’un de l’altre, i situats estratègicament a banda i a banda de la rambla i a la seva zona més central, per protegir del sol i generar ombra precisament a la part del mig reservada al passeig dels veïns. Les obres també inclouen la instal·lació d’un nou sistema de reg per al nou arbrat i zones enjardinades.

A la vegada, també es reformaran les diferents puntes de la rambla, en concret enjardinant i creant zones verdes a les diferents cruïlles del passeig, en una millora de l’espai urbà dissenyat per fer més agradable aquesta via.