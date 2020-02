//La performance feminista «El violador ets tu» es farà sentir a Valls

El proper dissabte 7 de març Valls es tornarà a tenyir de lila per reivindicar la lluita feminista. Ho farà amb una de les activitats del moment: la performance «El violador ets tu», nascuda en el marc de les protestes a Xile i que ja han realitzat milers de col·lectius feministes i dones arreu del món.

La Plataforma 8M de Valls i l’ANC local han convocat a les 12 del migdia a la plaça del Pati per dur a terme la performance. Es quedarà una hora abans, a les 11 h al mateix lloc, per assajar, i des de l’organització es fa una crida a les dones que hi participin a portar alguna peça de roba de color lila per a l’ocasió. Les entitats organitzadores demanen a les participants que s’hi apuntin prèviament fent clic aquí. En aquest enllaç, només cal omplir un breu formulari i, a més, es pot accedir a un vídeo i a la lletra de la performance per poder practicar abans del dia 7.

Aquesta performance s’emmarca en els actes del Dia internacional de les dones treballadores (el 8 de març), i tindrà lloc durant el Valls per la Llibertat, que organitza l’ANC Valls el primer dissabte de cada mes. La programació del Valls per la Llibertat s’iniciarà amb l’assaig, a les 11 h. Seguidament, a les 12 h es presentarà el col·lectiu feminista vallenc La Marruixa, i un quart després es farà la performance d'»El violador ets tu». A més, l’ANC tindrà la seva paradeta de marxandatge i informació de les 11 a les 13 h.

D’altra banda, de cara a l’endemà, el 8M, La Marruixa ha anunciat que es duran a terme un seguit d’accions al llarg del dia, i ha fet una crida a seguir les seves xarxes socials (@LaMarruixa), on es publicarà properament més informació.