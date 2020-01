//La novena amb Josep Bofarull enceta els actes de la Candela 2020

La celebració de la Mare de Déu de la Candela d’enguany, prèvia a les festes decennals, s’ha encetat aquest dissabte, dia 25 de gener, amb la novena que en aquesta ocasió a càrrec de mossen Josep Bofarull que durant quinze anys fou rector de Sant Joan, Sant Antoni i el Carme.

La novena tindrà lloc cada dia fins el diumenge 2 de febrer a dos quarts de 8 del vespre. Mitja hora abans també a Sant Joan tindrà lloc el toc de novena.

Ningú com ell es pot fer càrrec de la devoció que hi ha a Valls en honor a la Mare de Déu de la Candela, i més encara amb quina intensitat es viu la preparació d’unes Festes Decennals. Ell ha volgut que cada dia de la novena puguem contemplar cadascun dels evangelis amb el mètode de l’Estudi d’Evangeli i ha preparat uns textos que ens hi ajudaran juntament amb les seves reflexions.

Josep Bofarull Veciana (la Canonja, 1943) fou, des del 2002 i 2017, rector de les tres parròquies de la ciutat, on va viure intensament les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela del 2011. Abans havia servit les parròquies de la Puríssima Sang de Reus, Maspujols i Sant Pau de Tarragona, en etapes diverses de la seva vida i en tasques de creixent responsabilitat. Fou ordenat prevere en la seva parròquia natal el 30 de novembre de 1968. Des de l’inici ha intentat de viure la seva vocació com a servei. Durant deu anys se li encomanà la Delegació Diocesana de Catequesi, fet que l’ha marcat amb l’estil educador que el caracteritza. A més, ha exercit d’arxiprest, primer a la ciutat de Tarragona i després de l’Alt Camp. Actualment és rector de Maspujols, Vilaplana i L’Aleixar, Ha estat sempre disponible per a fer conferències (especialment sobre temes de catequètica, ecumenisme i sagraments), escriure articles en els mitjans de comunicació escrita (L’Isard, L’Enllaç, El Pati, El Vallenc, L’Estímul, Església de Tarragona, El Candeler, etc.), ser tertulià de la ràdio, participar en les entitats ciutadanes, etc.