//La junta i voluntaris de VallsGat lamenten que no es construeixi un local per a acollida d’animals

La junta directiva i els voluntaris de l’Associació VallsGat, a través d’un manifest, lamenten que l’Ajuntament es tiri endarrere en el projecte de construcció d’un local on poder fer les acollides temporals dels gats de carrer a la ciutat fins a ser retornats a les seves colònies, als seus propietaris o fins a ser adoptats. La construcció d’aquest espai estava valorat en 80.000 euros i el gener del 2018 va quedar en el primer lloc dels pressupostos participatius, votats pels vallencs.

L’esmentat manifest és una crítica al consistori: “L’Ajuntament, que havia de gestionar els diners, ens ha donat una sèrie d’explicacions sobre gestió i burocràcia, concursos deserts i diners que hi eren i ja no hi són, motiu pel qual ens diuen que no es construirà aquest centre-espai.”

D’altra banda, VallsGat apunta que en el darrer any, com en els anteriors, els ajuts i subvencions que els atorguen l’Ajuntament i altres organismes per poder aplicar el mètode CER als membres de les colònies de gats de carrer de Valls i per intervencions veterinàries de gats ferits i malats rescatats del carrer, ha estat totalment insuficient: “Això vol dir que la major part de les despeses veterinàries es paguen amb els donatius que moltíssimes persones de bon cor ens fa arribar i de la pròpia butxaca de tots i cadascuns dels voluntaris i voluntàries de l’Associació.”

Els voluntaris de l’associació paguen el pinso amb què alimenten les més de 40 colònies de gats a Valls, Picamoixons, Masmolets i Fontscaldes. “l el que fem, ho fem per amor als animals, no per quedar bé amb la gent ni perquè sigui la nostra obligació (que no ho és). És amor incondicional als animals. Per això demanem respecte pels animals i pels voluntaris”, acaba dient la nota.