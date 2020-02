//La iniciativa Non Stop contra la fam passa per Cabra, la Riba i Mont-ral

Disset esportistes d’arreu del territori català i basc recorreran 600 km a peu, Non Stop, per recollir aliments. Des de Sant Martí d’Empúries (Girona) un dilluns al matí fins a Roquetes (Terres de l’Ebre) el dissabte següent. Entremig, la iniciativa arribarà a la comarca de l’Alt Camp passant pels municipis de Cabra del Camp, la Riba i Mont-ral. Aquest és el nou repte solidari del Banc dels Aliments per a aquest estiu, i pretén conscienciar sobre la pobresa al nostre territori i alhora recollir aliments i recursos per nodrir el Banc dels Aliments.

L’impulsor d’aquest projecte solidari, Marc Fernández, s’hi ha referit com “un dels millors reptes solidaris que s’ha dut a terme en els últims anys”, i és que mai abans s’havia plantejat aquesta fita que recorrerà tot el territori català. “Sense cap dubte serà una experiència extraordinària, hi haurà moments durs i crítics, en una cursa non stop de 600 km i amb 17 participants, la dificultat és elevada, però la causa ho val i el sol fet de pensar a acabar-ho dona la força necessària per intentar-ho!”, afegeix Fernàndez.

El portaveu del Banc dels Aliments, Òscar Ologaray, ha volgut agrair la implicació dels 17 esportistes i ha explicat que “a les Terres de l’Ebre el Banc dels Aliments reparteix més de 500.000 quilos a l’any”. Ologaray manifesta que “reptes com aquest posen en valor l’esperit de solidaritat ciutadà”. “Estic convençut que aquesta fita aconseguirà els patrocinadors que necessita per poder-se dur a terme i que recollirà molts aliments per a aquelles persones del territori que més ho necessiten”, conclou el portaveu.