//La Gran Festa de la Calçotada espera repartir 3.000 degustacions de calçot aquest diumenge a Valls

per | 21/01/2020 12:17 |

Diumenge, 26 de gener, se celebra la 39a edició de la Gran Festa de la Calçotada a Valls i s’espera que passin per l’esdeveniment entre 35.000 i 40.000 persones. La festa per excel·lència del calçot i tot el que aquest aliment comporta arriba a la capital de l’Alt Camp, com és tradició, el darrer diumenge del mes de gener. Enguany, a més, la celebració té lloc tot el cap de setmana, ja que dissabte es farà la 6a Jornada Gastronòmica del Calçot, que al novembre es va suspendre pel temps, i en la qual la cuina del calçot serà la protagonista amb reconeguts cuiners, tastos, demostracions i l’Amic de l’Autèntica Calçotada de Valls, el pastisser Christian Escribà.

La festa, que marca l’inici de la temporada de calçotades, començarà diumenge a les 10 del matí amb les demostracions de coure calçots. No faltaran a la jornada el concurs de cultivadors de calçots, el concurs de salsa de la calçotada, les demostracions de salsa, la degustació popular de la calçotada o el plat fort de la festa, el concurs de menjar calçots. Els 20 participants compten amb tres quarts d’hora per menjar el màxim de calçots possibles. El rècord està en uns 200 calçots, que en suposen 3,400 kg.

Es calcula que aquest diumenge es repartiran a la ciutat unes 3.000 degustacions de calçots i 50 litres de salsa. La festa, a més, enguany compta amb nou patrocinador oficial, l’empresa de Figuerola Salses Fruits S&P, elaboradors de la salsa de la calçotada. “Ho fem amb esforç, amb il·lusió i amb ganes i perquè creiem que tenim un bon producte”, explica Francesc Sans, gerent de l’empresa. Per la seva banda Josep M. Rovira, president de la Cambra de Comerç de Valls, explica què comporta aquest esdeveniment que marca l’inici d’una temporada turística i gastronòmica i que “és la primera festa gastronòmica de Catalunya”.

Quant als calçots, cada any de més qualitat com es confirma des de la IGP Calçot de Valls, compten cada cop amb més demanda, també fora de l’Estat, i s’espera aquest any arribar a una producció de 18 milions d’unitats.

L’any que ve la Festa de la Calçotada s’avançarà un cap de setmana amb motiu de les Festes Decennals i tindrà lloc el 24 de gener del 2021.