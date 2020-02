//La Generalitat premia el foment de l’economia circular d’Essity de Puigpelat

per | 11/02/2020 11:48 |

L’Agència de Residus de Catalunya ha resolt atorgar 3,1 milions d’euros per subvencionar 94 projectes empresarials vinculats al foment de l’economia circular. La convocatòria dels ajuts, corresponents al 2018 i publicada el mes de maig passat, s’ha centrat a afavorir projectes per millorar l’eficiència en l’ús dels recursos materials.

Dels projectes subvencionats hi ha un d’una empresa de l’Alt Camp: Essity de Puigpelat.

La subvenció concedida és de 30.373,68 euros dins de la categoria de valorització i ecodisseny (nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant).

L’empresa Essity desenvolupa, produeix, comercialitza i ven productes i serveis de valor afegit per a la higiene i la salut de forma sostenible, dintre de les àrees de gran consum, higiene professional i domèstica. Actualment, per realitzar la seva producció necessita l’elaboració de paper de diferents tipologies a partir de pasta de paper (cel·lulosa) i genera una gran quantitat de rebuig de polpa, Blue TAD (paper amb assecat per aire; són papers suaus, més voluminosos i molt absorbents) i paper de tinta.