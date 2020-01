//La Generalitat invertirà un milió d’euros per desplegar la fibra òptica a l’Alt Camp

per | 30/01/2020 12:56 |

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha visitat el Consell Comarcal de l’Alt Camp per explicar el projecte de desplegament de la fibra òptica de la Generalitat per tal de fer arribar-la a totes les comarques catalanes en el decurs d’aquest any 2020.

Fins ara la Generalitat havia desplegat aquesta xarxa per 29 comarques i en falten 13, entre les quals l’Alt Camp. Enguany el desplegament es farà en aquestes comarques que falten.

Pel que fa a l’Alt Camp, el desplegament vindrà des del Vendrell per la C-51 fins a Valls i des de la capital de l’Alt Camp s’anirà fins a Picamoixons, la Riba i fins Montblanc. Això permetrà deixar un punt de connexió interurbana als municipis de Rodonyà, Vila-rodona, Montferri, Bràfim, Alió i la Riba. També es preveu fer arribar la fibra òptica als polígons industrials d’Alió i de les Planes de la Serra de Vila-rodona.