//La Generalitat farà 9 inspeccions d’incidència ambiental elevada a l’Alt Camp

per | 18/02/2020 13:09 |

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha aprovat el nou Pla d’inspecció ambiental integrada per al període 2020-2022, que s’implementarà mitjançant programes anuals d’inspecció.

En virtut del programa d’inspecció ambiental per a l’any 2020, la Generalitat inspeccionarà 679 establiments classificats en quatre grups d’activitats: industrials/energètiques (241) —com cicles combinats per a la producció d’energia elèctrica, refineries de petroli, fabricació de ciment, vidrieres, indústria química de base, foneries, indústria tèxtil, o indústria agroalimentària—, activitats de gestió de residus (80), dipòsits controlats de residus (17) i grans explotacions ramaderes (341) —per a la cria de gallines ponedores, porcs d’engreix i truges reproductores.

Desgranant aquestes xifres per comarques, a l’Alt Camp es faran un total de 9 inspeccions durant aquests 2020: 2 a empreses de gestió de residus, 6 a indústries i 1 a explotació ramadera.

Els criteris per seleccionar-los es fonamenten en una avaluació del seu risc, prenent en consideració els nivells i tipus d’emissions, la sensibilitat del medi local, el risc d’accident, l’historial de compliment de l’autorització, i la participació en el sistema de gestió ambiental.

Algunes de les inspeccions que es realitzaran seran no programades, per verificar el cessament d’activitats, investigar denúncies, accidents i incidents o per comprovar la correcció dels incompliments declarats en inspeccions programades anteriors.