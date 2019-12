//La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona donen suport a La Titaranya

per | 27/12/2019 13:59 |

La cooperativa d’habitatges i locals socials en cessió d’ús La Titaranya, ha començat

aquest 2019 el seu projecte de rehabilitació de 5 immobles al centre històric de Valls, que

ocupen un total de 2400m2 de superfície entre els carrers Carnisseria i Metges.

Aquest gran projecte dotarà al barri de més de 20 habitatges i 5 locals per a entitats

socials, empreses i comerços. Més enllà d’aquesta primera promoció, la seva intenció a

llarg termini és poder seguint fent rehabilitacions al barri antic, destinant-los a habitatge

cooperatiu. És per això que la Diputació de Tarragona ha atorgat a La Titaranya el primer

premi de la categoria social dels Premis Emprèn 2019.

Una de les entitats sòcies de La Titaranya, l’Associació Cultural l’Aleta, entitat a la qual

pertany el Casal Popular La Turba o el Grup de Consum La Bajoca, ha estat beneficiària

aquest 2019 de la subvenció a entitats per a projectes d’interès ciutadà de caràcter

singular de la Diputació de Tarragona. Concretament, la Diputació de Tarragona ha

subvencionat l’Aleta amb 10.000€ en concepte d’inversió per a la seva seu social.

Per altra banda, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha concedit a

l’Economat SCCL, entitat sòcia de La Titaranya, una subvenció per a Projectes Singulars

de promoció de l’economia social i la creació de cooperatives i societats laborals, per un

import de 60.000€ que aniran destinats a l’impuls del projecte cooperatiu.