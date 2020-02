//La Generalitat atorga ajuts per millorar les deixalleries de Valls i Alcover

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar 83.240 euros en ajuts als ajuntaments de Valls (64.709 euros) i Alcover (18.530 euros) per ampliar i millorar les seves deixalleries. Els ajuts s’inscriuen en la convocatòria de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals, corresponent a l’any 2019.

En total, l’ARC ha realitzat 152 atorgaments d’ajuts a tot Catalunya, 130 dels quals són per fer millores en aquestes instal·lacions de gestió dels residus municipals, i 22 per crear-ne de noves.

Els ajuts s’adrecen principalment a reforçar deixalleries existents amb finançament per a millores. Els projectes inclouen actuacions per garantir l’accessibilitat, la bona gestió dels residus, la seguretat i l’adaptació a la normativa vigent.

Les deixalleries són els centres de recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors: la preparació per a la reutilització, la valorització i la disposició final. Aquestes instal·lacions estan orientades a residus especials en petites quantitats —com pintures, dissolvents, o bateries—, residus voluminosos —com mobles o electrodomèstics—, vegetals i runes, per assolir nivells més alts de recollida selectiva. A Catalunya hi ha unes 480 deixalleries.