//La Generalitat atorga 9.550 euros per a la recollida selectiva de residus municipals a Valls

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar a l’Ajuntament de Valls 9.548 euros en ajuts per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals. La dotació econòmica es destina a dos projectes: un de recollida selectiva de tèxtil (2.670 euros), i l’altre de recollida selectiva d’olis vegetals usats (6.878 euros).

D’altra banda, en el conjunt del Camp de Tarragona s’atorgaran 101.000 euros a cinc municipis, dos consells comarcals i un gran productor de residus, i hi ha 31 municipis associats als esmentats beneficiaris.

En total, hi ha 101 organitzacions beneficiàries dels ajuts –95 ens locals i sis empreses. D’entre els ens locals, part dels quals són mancomunitats i consorcis, hi ha 257 municipis associats.

El pressupost d’aquests ajuts prové majoritàriament del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. És a dir, del gravamen que paguen els municipis per la quantitat de fracció resta —la no separada selectivament— que envien als abocadors o a incinerar. L’any 2019, el cànon va ser de 41,3 euros per tona destinada als dipòsits controlats o a incineració i de 20,6 euros per tona de residus destinats a la valorització energètica. Enguany augmenta a 47,1 euros dipòsit controlat i incineració i a 23,6 euros valorització energètica.