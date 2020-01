//La galeta de Sant Blai torna a Valls

Amb la voluntat de recuperar elements gastronòmics de la ciutat de Valls, aquesta tarda de dimecres, 29 de gener, s’ha presentat al Centre Cívic el Blai vallenc, la tradicional galeta que s’elaborava amb motiu de la festivitat de Sant Blai.

La regidora d’Acció Cívica i Joventut, Laia Castells; Albert Oliva; Pilar Vives, i Núria Rocamora han estat els encarregats de donar a conèixer d’on prové i com s’elabora aquest dolç típic de la gastronomia del Camp de Tarragona. Després de la benvinguda per part de Laia Castells, que ha destacat la gran participació que ha fet possible la iniciativa, Albert Oliva ha explicat el context històric de la galeta, així com la seva relació amb la festa de la Candela. Pilar Vives, per la seva banda, ha repassat les fases en què ha consistit el procés de recuperació de la galeta original, i Núria Rocamora ha exposat la recepta tradicional, tal com la feia la seva família. La galeta s’elabora amb mantega, sucre, ous, vainilla i farina, i la caracteritza l’estampació de la figura de Sant Blai.

Després de la xerrada s’ha donat pas a la degustació de les galetes, que les persones assistents —que omplien de gom a gom la sala d’actes del Centre Cívic— han pogut tastar. Els motlles del Blai, elaborats amb tecnologia 3D per alumnes de l’Institut Jaume Huguet amb el disseny elaborat per Andreu Plana a partir de la galeta del 1917, es podran adquirir properament al Centre Cívic.

D’altra banda, la iniciativa de recuperar la gastronomia vallenca tindrà continuïtat el dimecres 12 de febrer a les 19 h, dia en què es farà una altra xerrada-degustació, aquest cas sobre la Cassola de Dijous Gras de Valls. Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia a les dependències del mateix Centre Cívic, al número 2 del carrer Sant Pere, de dilluns a divendres de 10 a 14 h, i de dimarts a dijous, de 17 a 19 h.

L’objectiu d’aquest cicle, a banda de recuperar elements tradicionals, és posar en valor el paper de la dona en la transmissió i conservació del patrimoni gastronòmic.