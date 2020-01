//La DO Tarragona organitza a Valls una jornada tècnica d’innovació vitivinícola

sector. Aniran a càrrec de tècnics d’empreses destacades com Enartis (productes enològics), Verallia (vidre), Amorim (suro) i Afepasa (fertilització ecológica), qui s’encarregaran de fer arribar als assistents els darrers avenços del sector i de les seves empreses a través de les seves ponències tècniques.

Al mateix temps, el director tècnic de l’Incavi, Xoán Elorduy, presentarà els diversos projectes d’investigació que està portant a terme aquest organisme. Per últim i aprofitant la presència dels cellers a l’Hotel Class de Valls, es presentarà la plataforma d’Allotjaments amb DO, de la qual en forma part aquest establiment hoteler de la capital de l’Alt Camp, que té com a objectiu ajudar en el foment de l’enoturisme al nostre país de la mà dels allotjaments i de les diferents DO’s catalanes.