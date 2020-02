//La DO Tarragona celebra una jornada tècnica d’innovació en el sector vitivinícola

Aquest dimarts, 11 de febrer, durant tot el matí, l’Hotel Class de Valls ha acollit la primera jornada tècnica d’innovació en el sector vitivinícola organitzada per la DO Tarragona. Aquest és el resultat de la voluntat de l’actual junta del Consell Regulador de la DO Tarragona de treballar també pel sector oferint informació útil que pugui aplicar-se posteriorment a la vinya i als cellers.

En la jornada han participat tots els cellers de la DOP Tarragona i altres DO catalanes i professionals. Es pretén establir un contacte directe entre les empreses i entitats participants i els cellers per tal que puguin esbrinar les possibilitats d’aplicar noves tecnologies o millores en la feina diària a la vinya o al celler.

La jornada ha comptat amb sis ponències de vint minuts i una sessió de ‘networking’ posterior que ha servit per aclarir possibles dubtes. Les ponències/presentacions han girat al voltant de diversos temes d’actualitat i d’interès per al sector. Han anat a càrrec de tècnics d’empreses destacades com Enartis (productes enològics), Verallia (vidre), Amorim (suro) i Afepasa (fertilització ecològica), que s’han encarregat de fer arribar als assistents els darrers avenços del sector i de les seves empreses a través de les seves ponències tècniques.

Al mateix temps, el director tècnic de l’Incavi, Xoán Elorduy, ha presentat els diversos projectes d’investigació que està portant a terme aquest organisme. Per últim, i aprofitant la presència dels cellers a l’Hotel Class de Valls, s’ha presentat la plataforma d’Allotjaments amb DO, de la qual forma part aquest establiment hoteler i que té com a objectiu ajudar en el foment de l’enoturisme al nostre país de la mà dels allotjaments i de les diferents DO catalanes.