//La Diputació de Tarragona s’ofereix a liderar un front comú arran l’accident d’Iqoxe

La Diputació de Tarragona se suma a les veus que aposten per retornar al territori la gestió de les emergències. “La proximitat és un valor afegit que cal posar en relleu”, ha dit la presidenta. Llauradó considera que cal major fluïdesa de la informació entre el sector químic i els municipis i que, a mitjà i llarg termini, caldrà replantejar-se aquesta “evolució” de la indústria petroquímica cap a la sostenibilitat. Just després d’aquesta trobada amb la premsa, Llauradó mantenia una trobada a l’edifici 112, amb Generalitat i alcaldes dels municipis del Plaseqta, en relació a l’explosió a Iqoxe. Segons Llauradó, “la normativa s’ha demostrat insuficient” i cal exigir mesures de seguretat més “rigoroses” i “exigents”, amb un canvi de la normativa europea, davant el fet que l’explosió va propulsar metralla fora del perímetre petroquímic.

“I si cal crear una agència de seguretat química, com planteja l’alcalde de Tarragona, fem-ho”, ha afirmat. Aquest divendres la Diputació aprovarà una declaració institucional per reclamar una millora de la seguretat al sector després del greu incident a la planta de la Canonja. Llauradó s’ha mostrat convençuda que “ara més que mai” cal fer “autocrítica”, tenir visió general i defensar els objectius compartits del territori a través d’un lobby que sumi administracions, cambres de comerç, patronal i plataformes ciutadanes per “plantar-se” davant dels darrers greuges. “Cal fer una passa definitiva, no tenim més temps per perdre”, ha manifestat. Llauradó també ha valorat el PAM, la Regió del Coneixement i l’elaboració d’un informe per dinamitzar amb “districtes d’innovació” les zones més “deprimides” del territori.