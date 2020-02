//La Diputació de Tarragona publica l’estudi més exhaustiu sobre la tasca de la Mancomunitat a la demarcació

La Mancomunitat de Catalunya (1914-1925) va projectar escoles progressistes, biblioteques, carreteres, centres sanitaris, una xarxa telefònica o serveis agrícoles arreu de la demarcació de Tarragona. Una ingent tasca en infraestructures i serveis per tal de modernitzar la societat, amb Europa com a model a seguir. No obstant això, aquesta institució, sorgida de la unió voluntària de les quatre diputacions catalanes, encara no comptava amb un estudi complet sobre la seva acció de govern a les comarques que formen el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. Ara, un estudi elaborat pels historiadors Eugeni Perea Simón i Manuel Güell Junkert (‘La Mancomunitat de Catalunya a les comarques tarragonines. Projectes i realitats’) omple aquest buit, comarca a comarca, tot responent a interrogants i concretant aspectes puntuals.

L’estudi, que la Diputació de Tarragona ha publicat en forma de llibre dins la col·lecció ‘Ramon Berenguer IV’, s’ha fet públic en un acte al Palau de la Diputació. La presentació ha anat càrrec de l’anterior president de la institució, Josep Poblet, qui ha destacat la importància que aquesta institució va representar per a la demarcació de Tarragona i per al conjunt de Catalunya, en matèria d’infraestructures, equipaments, cultura i, en definitiva, millora de la qualitat de vida de la ciutadania. De la seva part, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha incidit en els valors socials, pedagògics i culturals de la Mancomunitat, una institució de govern de mirada ampla i oberta, centrada en el mig i llarg termini, ha assenyalat. A l’acte han participat, així mateix, els autors de l’estudi, els quals han explicat que aquest ha pretès reduir al mínim la història política i ha concentrat els esforços a mostrar l’obra de la Mancomunitat i l’impacte de la seva acció a la demarcació de Tarragona.