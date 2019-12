//La Diputació de Tarragona aprova les bases del Pla d’Acció Municipal per al període 2020-2023 i la millora de diverses carreteres de la demarcació

per | 21/12/2019 10:23 |

El Ple mensual ordinari de la Diputació de Tarragona ha aprovat les bases que regulen el Pla d’Acció Municipal (PAM) per al període 2020-2023. Aquest pla destinarà 85M€ als municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. Es tracta d’una inversió 5M€ superior a la del quadrienni anterior, si bé aquesta no n’és l’única novetat: també inclou un canvi en el criteri de distribució dels imports als municipis, i una nova planificació temporal (quadriennal, en comptes d’anual) per tal que els ajuntaments puguin planificar estratègicament les seves inversions segons les necessitats de les respectives poblacions.

En aquest sentit, es pretén que el PAM es converteixi, així, en un instrument estratègic per als municipis.

Així mateix, i entre altres punts de l’ordre del dia , el Ple ha aprovat inicialment diversos projectes de millora de carreteres: el condicionament de la T-1110, de la T-330 a Horta de Sant Joan al límit de la demarcació de Tarragona amb la de Terol, amb un pressupost d’execució d’1.994.935,05€; el condicionament de la TP-2031 de Tarragona a la C-51, en el tram entre la TV-2034 a la C-51, amb un pressupost d’execució de 2.997.846,87€, i les millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l’Ebre, amb un pressupost d’execució d’1.164.662,49€.