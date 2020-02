//La Costa Daurada elabora el primer mapa enogastronòmic de la destinació

per | 04/02/2020 17:49 |

Imatge de mapa editat per la Diputació de Tarragona

Promocionar i difondre la Costa Daurada com una destinació enogastronòmica i oferir als visitants una oferta estructurada d’activitats i experiències singulars en aquest àmbit al territori. Amb aquest objectiu, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha editat el primer mapa enogastronòmic de la Costa Daurada, que convida a explorar el territori a través de propostes en què la cuina i el món del vi són els protagonistes. Amb el títol “Enogastronomia a la Costa Daurada. Mil sabors per descobrir”, el mapa ubica els productes locals al voltant dels quals s’ha creat una experiència turística, amb imatges i textos que conviden a viure les diferents propostes.

Les experiències es detallen en un nou apartat del web Costa Daurada: https://costadaurada.info/activitats/enogastronomia, accessible des del mapa, a través d’un codi QR, on es pot navegar per les diferents categories d’experiències i conèixer les propostes, la seva localització i els detalls de contacte dels organitzadors. Un tast de vi mirant les estrelles, un sopar sensorial sobre tines centenàries o una ruta en bicicleta travessant un paisatge d’oliveres són, només, alguns exemples de les moltes experiències que es troben a l’abast. El mapa també convida a conèixer i a participar en els esdeveniments enogastronòmics, en les tradicions, i en les rutes a peu pels paisatges naturals on s’originen els productes locals de qualitat.

El mapa s’adreça tant a públic interessat en el món de la cuina i del vi com a potencials visitants disposats a gaudir de noves experiències i propostes, en aquest cas vinculades a l’enogastronomia.