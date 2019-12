//La Coral Terpsícore enceta els actes del 30è aniversari amb una sèrie d’activitats

per | 22/12/2019 12:04 |

Els cantaires de la Coral Terpsícore de Valls estan immersos en la commemoració del seu 30è aniversari, per la qual cosa han preparat tot un seguit d’actes, com concerts de Nadal, la calçotada i un altre seguit d’esdeveniments més excepcionals per festejar aquest aniversari.

Els concerts de Nadal es concentren ahir dissabte dia 21 de desembre, a les cinc de la tarda a la Residència Alt Camp; avui diumenge 22 al Lledó, a la missa de dos quarts de dotze i concert a dos quarts d’una, i a la Residència Monserrat Cuadrada a les cinc de la tarda, i diumenge 12 de gener a l’església de Sant Joan de Vilassar de Mar a les sis de la tarda.

D’altra banda, la calçotada tindrà lloc el dia 16 de febrer amb la Coral La Girada del barri de la Girada de Vilafranca del Penedès, amb la qual es farà un concert a l’església del Lledó a dos quarts d’una.

A més, del 8 al 19 d’abril al pati de Sant Roc, a l’espai La Parra tindrà lloc l’exposició del 30è aniversari.

De l’1 al 4 de maig, la coral vallenca té prevista una sortida a Itàlia, a la regió del Vèneto, amb concerts a les ciutats de Rovigo i Costa di Rovigo.

El concert del 30è aniversari tindrà lloc el 31 de maig al Teatre Principal, amb un repertori de jazz i gòspel.