//La CGT denuncia els problemes del personal del Pius

La secció sindical de la CGT del Pius Hospital de Valls, a través d’un comunicat adreçat a la nostra redacció, ha denunciat públicament com la direcció del centre utilitza la contractació parcial i “l’abús” de les hores extres que es realitzen.

L’esmentat comunicat recorda que el centre hospitalari intercomarcal “es nodreix principalment de fons públics i les administracions públiques tenen un compromís amb la creació de treball. Compromís que l’actual direcció de recursos humans del Pius incompleix sistemàticament”. I denuncia casos de contractacions precàries en tots els col·lectius; abús d’hores complementàries per poder donar un servei de mínims a la població; abús d’hores extres (durant el 2019 s’han realitzat 7.000 hores extres); no se substitueixen baixes laborals de llarga durada en alguns serveis (amb menys fem més), no se substitueixen les hores sindicals en determinats serveis i/o de segons quins sindicats; diferències a l’hora de gaudir compensacions horàries entre els treballadors, la qual cosa fa que hi hagi treballadors que amb dificultats podran tenir un mes de vacances —que és el dret fonamental dels treballadors a la salut— i d’altres treballadors podran gaudir de dos mesos de vacances, i la implantació dels nous calendaris 2020 sense cap acord amb el comitè d’empresa.

A més, la CGT manifesta l’actitud de menysteniment que la direcció té envers els representants dels treballadors: “Actitud que es reflecteix per no respondre a la majoria de les informacions que es demanen, donar-les fora de temps o respondre inadequadament a allò sol·licitat. A més a més de mirar de fer pactes personals amb els treballadors i buidar així de contingut el comitè d’empresa.”

L’esmentada situació, segons la secció sindical, crea un ambient “no gaire òptim per als treballadors, i amb aquesta política de contractació no és estrany que tinguin problemes per trobar personal sanitari i no sanitari”.