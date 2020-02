//La CGT crida a la vaga general el 8 de març per fer visible la desigualtat i solidaritzar-se amb les dones treballadores

Els representants sindicals han debatut des de primera hora d’aquest matí al Teatre Principal de Valls quatre ponències per decidir si convocaven o no la jornada de vaga per al pròxim 8 de març. Dues d’elles apostaven per ampliar la protesta fins al dilluns 9 de març per tal d’incidir en un dia no festiu. Tot i això, aquests dos textos s’han descartat, ja que el moviment feminista ja havia decidit no estendre la convocatòria.

La ponència que s’ha imposat amb 221 vots és la que defensa l’aturada per lluitar per aquelles persones que treballen a torns, als sectors d’hostaleria i comerç, als hospitals, al transport o bé per aquelles dones que es dediquen a fer cures a familiars o persones amb dificultats per fer vida autònoma. El text també defensa el compromís per revertir la bretxa salarial, fer una vaga de consum i crida a sortir al carrer a manifestar el rebuig a la violència patriarcal contra les dones, a la discriminació per raó de gènere o orientació sexual, contra el racisme i l’explotació laboral.

Pel que fa a la ponència que només demanava convocar una jornada festiva, lúdica i reivindicativa, només ha obtingut 45 vots. Segons l’escrit, presentat per un home, en les darreres convocatòries de la vaga feminista del sindicat no s’ha aconseguit aturar l’activitat productiva ni els serveis de forma total. Per això, indica que tampoc creu que s’assolís aquest 8 de març, perquè considera que en diumenge l’activitat productiva i de consum és «escassa».

Amb tot, la Rosalia Molina, afiliada de la CGT d’ensenyament de Barcelona i exsecretària de gènere d’ensenyament, ha rebatut aquest argument i ha afirmat que «dir que no val la pena perquè és diumenge seria no donar importància a totes les companyes que treballen en aquest dia quan la conciliació laboral i familiar és molt dificultosa». «Pensem que el feminisme ha de sortir el carrer a reivindicar tota la bretxa salarial, totes les situacions laborals que patim les dones, i a més s’hauria de fer més incidència en la vaga de consum al ser diumenge», ha tancat.