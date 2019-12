//La Banda del Coche Rojo i Tapeo Soung System pel Cap d’Any a Valls

El nou any a Valls començarà amb el concert revetlla de versions al Pavelló Xavi Tondo, al Centre Esportiu Municipal el Fornàs, que oferirà música i festa fins a la matinada. Els grups La Banda del Coche Rojo i Tapeo Sound System seran els encarregats d’omplir de sons la revetlla al pavelló del passeig Josep Tarradellas, al Fornàs, a partir de la 1 de la nit de l’1 de gener i durant tota la matinada. Els preus seran de nou testimonials, per regular l’aforament del recinte: 3€ l’entrada anticipada i 5€ la mateixa nit. Les entrades estan a la venda a les taquilles del Teatre Principal i al portal de venda on line Eventbrite.

La Banda del Coche Rojo és una de les formacions de versions més populars del territori. Amb una llarga experiència als escenaris, arriba carregada de música i hits, passant per les cançons dels grups catalans del moment o el mainstream anglosaxó, tot amb estils ben diversos i bastit amb la seva característica temàtica de Fórmula 1. Per la seva part, Tapeo Sound System és un dels grups de versions del moment, un festival assegurat per a tots els públics, a ritme d’estils ben diversos com el pop, el rock, la rumba o el funk.