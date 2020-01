//Joan Massagué descobreix com tractar la metàstasi en malalts de càncer

Els científics de l’Institut Sloan Kettering de Nova York, liderats per l’oncòleg Joan Massagué, d’ascendència vallmollenca, han descobert que la capacitat del càncer per fer metàstasi depèn de la seva capacitat per cooptar les vies naturals de reparació de ferides, fet que obre una via per al seu possible tractament.

L’avançament científic, publicat a la revista ‘Nature Cancer’ i que ha estat comunicat també pel mateix Sloan Kettering Cancer Center, proporcion un marc nou per pensar sobre la metàstasi i com tractar-la.

D’entrada cal recordar que la metàstasi, que és la propagació del càncer a altres regions del cos, és responsable del 90% de les morts per càncer. No obstant això, no se sap molt sobre el que fa que les cèl·lules canceroses siguin capaces de fer metàstasi.

Recordem que Joan Massagué va rebre l’any 2014 un Premi Nacional El Vallenc per la seva contribució a la ciència.

Joan Massagué (1953) és llicenciat en Farmàcia a la Universitat de Barcelona, on es doctora en bioquímica el 1978. El 1979 aconsegueix una beca postdoctoral a la Universitat de Brown, a Providence, als Estats Units, on el 1982 fa el seu primer descobriment: l’estructura del receptor de la insulina. És llavors quan s’incorpora com a professor de bioquímica a la Facultat de Medicina de la Universitat de Massachusetts, on roman fins al 1989. Aquell any esdevé investigador a l’Institut Mèdic Howard Hugues, prop de Washington, i director del Departament de Biologia Cel·lular i Genètica al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, a Nova York, on des de l’any 2014 és el director científic.