Ja se superen els 150 inscrits per a l’acte del Consell per la República a Perpinyà

per | 14/02/2020 13:00 |

L’ANC de Valls ja ha omplert tres autobusos —més de 150 persones— per assistir a l’acte polític que el Consell per la República ha convocat a Perpinyà el proper 29 de febrer, en el qual hi seran presents Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín.

L’inici de l’acte, que compta amb el suport de l’ANC i Òmnium, està previst per a les 12 del migdia i es durà a terme al parc de les Exposicions de la capital de la Catalunya Nord amb el nom de “Tothom a Perpinyà”. Per tal d’arribar-hi amb prou marge de temps i evitar col·lapses, s’ha avançat una hora la sortida dels autocars: sortiran a les 6 del matí de l’estació de busos de Valls, i tornaran cap a Valls el mateix dia a les 6 de la tarda.

El preu del bus és de 20 € per persona. Els tiquets es poden adquirir a través d’un formulari que l’Assemblea Valls ha publicat a les seves xarxes socials, o bé presencialment els dimecres de 6 a 8 del vespre al local de l’entitat al carrer de la Cort. D’altra banda, des de l’ANC del Pla de Santa Maria, juntament amb la de Figuerola del Camp, també s’estan organitzant autobusos. S’espera que en els propers dies la xifra d’inscrits segueixi creixent.