//Ja es pot visitar la 77a Exposició de Nadal

Aquest divendres, 20 de desembre, s’ha inaugurat la 77a Exposició de Nadal, que acull la sala i pati de Sant Roc (IEV).

Es tracta d’una nova edició de l’exposició del Grup de Nadal d’Artistes Vallencs, enguany amb vint-i-cinc participants.

L’acte ha començat amb els corresponents parlaments, començant pel president de l’IEV, el president del Grup d’Artistes Vallencs o l’alcaldessa de Valls, entre d’altres. En els parlaments s’ha fet una mica d’història d’aquest grup, s’ha recordat els membres que ja no hi són i també, se’ls ha encoratjat i felicitat per la tasca que fan, enmig d’un bon nombre de persones entre el públic, que atenien els parlaments.

Els artistes d’aquesta edició són Josep Martí, Josep M. Prats, Josep Vall Borda, Montserrat Parès, Carme Roca, Manuel Torres, Esther Coll, Antonio Torres, Pau Bielsa, Pere Español, Gabriel Duch, Miguel Ángel Rubió, Rosa Torreblanca, Mercè Modòl, Carme Rovira, Sergi Iglesias, Pere Toda, Sílvia Ramal, Josep M. Queralt, Pep Queralt Sanromà, Joan Marín, M. Teresa Solé, Francisco Murillo, Rosa Alegret i M. Teresa Ulldemolins.

La mostra es pot visitar fins al 5 de gener. Els horaris són: de dimarts a dissabte de 19 h a 20.30 h , els diumenges de 12 a 14 h i els dilluns estarà tancat.