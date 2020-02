//Interior proposa canviar els guaites forestals per videocàmeres

ACN. El Departament d’Interior proposa substituir els guaites forestals per càmeres de videovigilància. En un informe justificatiu que la direcció general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha fet arribar als sindicats, recullen que es tracta d’un model “insostenible” i argumenten que en deu anys (des del 2009) els guaites només han alertat de 37 avisos per columna de fum. L’informe recomana “deixar de prestar les tasques de detecció i vigilància d’incendis forestals mitjançant torres de vigilància”. La proposta ja ha despertat el recel dels guaites, que qüestionen les xifres de l’informe i asseguren que les càmeres no poden suplir la seva feina: “No poden donar coordenades ni indicar l’evolució de la columna.”

L’informe justificatiu del canvi de model de detecció i vigilància d’incendis forestals per a l’any 2020, signat pel director general de Prevenció d’Incendis i Salvaments, recomana, literalment, “deixar de prestar les tasques de detecció i vigilància d’incendis forestals mitjançant les torres de vigilància de guaites” i proposa començar a instal·lar càmeres de vigilància “a les torres i instal·lacions” de la Generalitat que tingui visibilitat sobre el territori susceptible de patir incendis.

L’informe analitza la funció dels guaites forestals, que des dels anys 90 se situen en torres elevades per detectar columnes de fum, posicionar-les degudament al territori, comunicar-les a la sala de control descrivint-les tècnicament i informar sobre l’evolució del possible incendi. En aquest sentit, l’estudi considera que la desestacionalització dels incendis (com a conseqüència, sobretot, del canvi climàtic) i el fet que la ciutadania porti a sobre telèfons mòbils han convertit el model en “insostenible”.

L’estudi recull que durant els darrers deu anys s’han produït un total de 10.000 avisos per incendis forestals i, d’aquests, només 37 els han fet els guaites forestals que hi ha repartits arreu del país durant la campanya d’incendis. També recull que les torres actuals són “clarament ineficients” perquè les instal·lacions no compleixen amb els requisits de prevenció de riscos laborals.

A Catalunya hi ha 48 torres de guaita i una plantilla màxima de 96 guaites.