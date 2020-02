//Inauguració de l’Aula Hipàtia al Cor de Maria

La Fundació Educativa Cor de Maria ha inaugurat aquest dijous 20 de febrer la seva Aula Hipàtia a Valls, dins del programa Reinvent the Classroom, en col·laboració amb HP Educació, el Grup AE i SEMIC.

Cor de Maria Valls és un dels centres pioners seleccionats pel programa STEAMCat de la Generalitat de Catalunya. L’Aula Hipàtia s’emmarca dins de la missió de Cor de Maria d’impulsar l’educació digital i potenciar l’interès de l’alumnat per les matèries STEAM basat en un model d’aprenentatge actiu on els alumnes pensen, dissenyen, creen i comparteixen.

A través de l’Aula Hipàtia, Cor de Maria se suma als més de cent llocs de tot el món del programa Reinvent the Classroom. Es tracta d’una xarxa d’escoles que investiguen noves tècniques d’aprenentatge amb l’objectiu de formar el seu alumnat perquè siguin ciutadans d’un món en constant evolució.

L’Aula Hipàtia està equipada amb ordinadors HP ProBook x360 11 i HP ProBook x360 440 amb el llapis actiu HP. L’ordinador All-in-One Sprout Pro by HP G2, que integra un PC, un projector, càmeres d’alta resolució, estoreta tàctil i capacitats de captura en 2D i 3D. L’HP Shareboard, per retransmetre en directe el contingut de la pissarra, un set de realitat virtual amb l’equip Z1 i les ulleres VR1000, l’equip de gestió de l’aula HP Elit Slice G2 amb Intel Unite, un carro de càrrega per als portàtils Multiclass Cart, la pantalla interactiva SMART Board MCD65, una impressora 3D TUM-Voladd Colido, i les llicències d’Intune i de Microsoft Office 365. Tot això acompanyat d’una especial decoració de l’aula gràcies a la impressió amb tecnologia Làtex d’HP i la Suite Microsoft Office 365 com a entorn de col·laboració. I cal fer constar que en el disseny de l’aula s’han prioritzat criteris de sostenibilitat; per aquest motiu, l’aula incorpora tubs de llum natural sincronitzats amb els llums led de l’aula, que disposen també d’un sistema de graduació i aïllament acústic i tèrmic de l’entorn utilitzant plaques de sostre de fibres de fusta d’avet i un terra que s’adapta perfectament al propòsit