//GEPEC imparteix el primer taller sobre els valors de la plana de secà

per | 07/02/2020 12:00 |

GEPEC-Ecologistes de Catalunya ha realitzat un taller ambiental amb alumnes de cicle mitjà i superior de l’escola Santa Magdalena del Pont d’Armentera.

Aquest tallers ambientals s’engloben dins d’un projecte que vol mostrar els valors de la plana de secà. Un projecte singular finançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb fons europeus que pretén fomentar l’ocupació a través de l’economia sostenible.

Al taller hi han participat 13 alumnes que han treballat els valors de la plana de secà a través d’una ruta de descoberta. Han treballat els conreus típicament mediterranis de la plana, el paisatge, les construccions i la tècnica de la pedra seca (declarada patrimoni cultural immaterial per la Unesco), la seva història i la flora i fauna associada.

Aprofitant la floració de l’ametller, han introduït el concepte de ‘fenologia’. La fenologia és la ciència que estudia la relació entre els factors climàtics i els cicles dels éssers vius, com poden ser les migracions d’ocells o les floracions que afecten a pol·linitzadors i a tota la cadena tròfica.

Els alumnes han aprés un sistema de recollida de dades que els servirà per treballar el tema de forma periòdica amb objectius científics.

També han après a reconèixer diferents plantes associades als conreus.

Es faran cinc tallers més en diferents escoles de la Plana. El proper serà el 4 de maig a l’escola de Figuerola del Camp. Gràcies a això es crearà una oferta de taller ambientals tant per a escoles del territori com per a escoles de fora que vulguin venir a conèixer els valors de la plana de secà.