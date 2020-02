//Front comú dels municipis del Camp per a la revisió i ampliació del Plaseqcat

L’accident al polígon petroquímic de Tarragona el passat 14 de gener va tornar a posar en qüestió l’efectivitat dels plans d’emergència, com el Plaseqcat, tant en casos d’emergències reals com en matèria de prevenció i informació. Amb la voluntat que es prenguin mesures per actualitzar i ampliar els plans d’emergència, aquest passat dimecres, 19 de febrer, alcaldes i representants d’Ajuntaments de 21 municipis del Camp de Tarragona, així com la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, van reunir-se a la Secuita per acordar una sèrie de demandes per presentar al govern de la Generalitat.

Van assistir-hi nou municipis de l’Alt Camp: Valls, Alcover, Vallmoll, el Pla de Santa Maria, els Garidells, el Rourell, Vila-rodona, la Masó i el Milà. Els altres municipis que van ser-hi presents van ser la Selva del Camp, la Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp, Tarragona, la Secuita, Renau, els Pallaresos, Perafort, Almoster, Castellvell del Camp, Salou i Ascó. Tots aquests municipis es troben en zona d’obligatorietat de seguiment del Plaseqcat, o bé en zona en què se’n recomana el seguiment.

Els assistents a la reunió van mostrar unanimitat sobre la necessitat de redefinir i replantejar els aspectes principals del Plaseqcat. En aquesta línia, es va fer èmfasi en la necessitat de redefinir les àrees d’afectació del pla, quant a distància, nombre d’habitants, vies d’evacuació, etc. També es va parlar de la necessitat de replantejar els plans actuals, actualitzant factors que ara no s’hi contemplen. En definitiva, revisar si els plans són vigents i si preveuen tots els escenaris possibles. Els representants polítics reunits a la

Secuita també van estar d’acord en el fet que la Generalitat s’encarregui de la confecció i control dels plans.

Un altre dels aspectes en què es va fer èmfasi va ser la necessitat d’una formació periòdica i actualitzada entre corporacions, cossos municipals i població. També es va parlar d’una major dotació de mitjans tècnics i econòmics per a sistemes d’avís, equips d’autoprotecció, cursos de formació, etc. Després d’aquesta reunió, s’elaborarà un document final amb els acords presos en la trobada. Un cop tots els ajuntaments hi donin el vistiplau, es farà arribar al Departament de Presidència de la Generalitat aquest document, que també requerirà actuacions per part de les conselleries d’Interior, Economia, Empresa, Salut i Territori i Sostenibilitat.