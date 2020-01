//Fins d’aquí unes 36 hores no es restablirà el subministrament del Consorci d’Aigües de Tarragona

per | 03/01/2020 19:54 |

Segons ha anunciat el Consorci d’Aigües de Tarragona, l’arranjament de la canonada principal del CAT que s’ha trencat aquesta matinada a l’alçada de l’Ampolla podria allargar-se fins a 36 hores. No serà fins aleshores, si tot va com s’ha previst, que el servei de subministrament d’aigua tornarà a funcionar amb normalitat als 63 municipis de la demarcació que s’han vist afectats.

A l’Alt Camp, els municipis de Valls, Alcover, Puigpelat, el Rourell, el Pla de Santa Maria, Alió i els Garidells formen part del consorci. No obstant això, a hores d’ara no es té constància que la incidència de l’Ampolla hagi repercutit en els municipis de forma notable ja que, si bé el subministrament del CAT s’ha tallat, les poblacions compten amb dipòsits i pous propis amb els quals poden subsistir —sempre i quan l’arranjament de l’avaria no s’allargui més dies.

Segons el mateix CAT, l’avaria “ha estat causada pel trencament d’un tub de formigó pretesat al costat de l’AP7, al terme municipal de l’Ampolla”, la qual s’ha substituït per una d’acer. Es destaca que des del primer moment de l’avaria “s’han activat tots els recursos, tant materials, tècnics com personals per fer front a aquesta greu situació” i que es calcula que en unes 36 hores es restablirà progressivament els subministrament “a tots els consorciats, els 63 ajuntaments i 26 indústries de la demarcació de Tarragona” que s’han vist afectats al llarg del dia d’avui.