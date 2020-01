//Figuerola acollirà, els dies 1 i 2 de febrer, la primera cursa de múixing de l’Alt Camp

per | 18/01/2020 09:00 |

Figuerola del Camp s’està preparant per a la primera edició de la cursa de múixing i canicròs de l’Alt Camp. Si Bràfim va ser pionera a la comarca a organitzar curses de canicròs, Figuerola acollirà la primera edició de múixing, pràctica esportiva que es fa amb gossos.

Aquesta cursa comptarà amb diferents modalitats de múixing: des de scooter a bikejoring i canicròs, i alhora tindrà també una caminada popular.

L’esdeveniment durarà dos dies, l’1 i 2 de febrer. El dia 1, dissabte, se celebrarà un taller d’iniciació al canicròs, al camp de futbol de Figuerola a les 10 del matí. El dia següent, dia 2 de febrer, es disputarà la cursa de canicròs i múixing, i la caminada popular.

Arrencarà a partir de les 7 del matí, amb el control de veterinari i entrega de dorsals per deixar pas (8.30 h) a una reunió informativa amb els participants. Tot seguit, a tres quarts de 9 del matí, des de la partida Comellars s’arrencarà amb la sortida de la cursa de les diferents modalitats, menys la cursa de canicròs infantil, que sortirà a un quart de 10 del matí i la caminada popular (amb o sense gos), que arrencarà a tres quarts de 10 del matí.

Esmorzar a la torre de la mixarda i entrega de premis

Un cop finalitzada les proves, els participants gaudiran d’un esmorzar popular a la Torre de la Mixarda, i a les 12 del migdia es farà l’entrega de premis i de sorteig de diferents productes.

Quant al circuit, tindrà una distància diferent respecte cada cursa. En les modalitats bikejoring, scooter i canicròs, tindrà una de 4,5 km, mentre que la de canicròs infantil, d’1,5 km. Quant a la caminada popular, serà de 6,5 km.

Preus del taller i de les curses

El taller d’iniciació al canicròs tindrà un preu de 5 euros i serà necessari omplir un formulari que es pot trobar a trobar a la pàgina web figactivat.jimdofree.com.

Quant a la cursa múixing i canicròs, per als federats tindrà un cost de 10 euros i de 12 euros per als no federats. La categoria de canicròs infantil (de 6 a 12 anys) serà gratuït, però s’haurà d’omplir un formulari que es trobarà a la mateixa pàgina web.