//Exhaurides les entrades per al tercer concert de Txarango a Valls

Diumenge, dia 5 de gener, cap al migdia es van exhaurir les entrades per al tercer concert que el grup Txarango té previst de celebrar el dia 31 de gener de 2021 a Valls amb motiu de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela.

Després que s’exhaurissin les entrades per als concerts dels dies 29 i 30 de gener del 2021, la formació musical va anunciar un tercer concert a la capital de l’Alt Camp, ara també amb les entrades exhaurides.

Com en el cas de Valls, també s’han exhaurit les entrades en altres ciutats per on girarà el grup català, a excepció de València i Manacor.

Recordem que Txarango és un dels dos grups més votats per la comissió artística de les Decennals de Valls 2021.