//Estrena de ‘Paradís pintat’, un documental sobre la pallassa Pepa Plana

Fa deu anys que la pallassa i actriu Pepa Plana (Valls, 1965) es va instal·lar al delta de l’Ebre. Viu als afores de Sant Jaume d’Enveja, en un habitatge ubicat entre arrossars. Hi va arribar a la cerca d’un indret tranquil des d’on poder crear els seus espectacles. Espectacles com Veus que no veus, que es pot veure fins al 6 de gener al teatre Espai Brossa de Barcelona. O com Paradís pintat, un treball que aborda la crisi migratòria al Mediterrani i que des d’una mirada pallassa posa un mirall davant la cara de l’espectador i connecta amb la cara més tràgica del món on vivim.

I Paradís pintat, precisament, és l’espectacle que ha donat peu al documental del mateix nom que s’estrenarà a la televisió el pròxim 9 de gener en el programa El documental del Canal 33, a les 23.45 h. Una coproducció entre Televisió de Catalunya i Produccions Saurines de Valls, dirigida per Elisenda Trilla, amb fotografia de Guillem Voltas i realització d’Oriol Gracià. El film, enregistrat entre Valls, Sant Jaume d’Enveja, Amposta i Barcelona, versa sobre els conceptes d’èxode, migració i paradís. I és que Pepa Plana (Premi Nacional de Cultura 2014) va nàixer en una família marcada per l’èxode republicà, una migració que ha influït en la seva trajectòria artística: la maternitat d’Elna, el camp de refugiats d’Argelers i altres espais de la memòria han aparegut en algunes de les seves obres. El 2011, en la cerca del seu paradís professional s’incorpora a l’equip artístic del Cirque du Soleil. Finalment, però, s’instal·la en una antiga granja del delta de l’Ebre per posar en marxa el seu espai de creació artística.