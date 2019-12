//Estafadors es fan passar per una oficina de Correos per obtenir dades bancàries i sostreure diners de les víctimes

La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra ha detectat una nova modalitat delictiva per cometre microestafes bancàries. Els estafadors es fan passar per una oficina de Correos per obtenir dades bancàries de les víctimes i retirar del seu compte corrent petites quantitats de diners.

En els darrers mesos els investigadors han detectat un augment de denúncies per estafes bancàries de petits imports seguint el mateix modus operandi. En total, s’estan investigant una vintena de casos, tot i que els mossos no descarten que pugui haver més víctimes. L’estafa consisteix en què les víctimes reben un correu electrònic o un SMS d’una oficina de Correos que els indica que no han pogut fer-li lliurement d’un paquet postal, ja que resten per pagar les taxes duaneres, les quals pugen a 1,17 euros. Per fer-ho han de pagar amb targeta bancària a través d’un enllaç electrònic que s’adjunta a continuació del missatge. Quan les víctimes fan el pagament amb l’esperança de poder rebre el paquet per només la contraprestació d’un euro, els estafadors retiren del compte bancari imports superiors, entre 45 i 60 euros, quantitat que no genera una alerta immediata dels estafats.

En relació amb aquest tipus d’estafes, la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra adverteix:

– Desconfiar de missatges i alertes de remitents desconeguts

– Comprovar la veracitat del missatge fent la consulta a la vostra oficina de correus més propera

– No fer pagaments amb targetes bancàries fora de plataformes segures

– En general desconfiar de les ofertes i oferiments de tercers que ens proposen rebre compensacions o grans beneficis a canvi de pocs diners.

– Les ofertes temeràries i els grans descomptes sovint amaguen darrere algun tipus d’estafa