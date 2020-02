//Es presenta la Guia dels drets energètics, una eina per reduir el consum i evitar abusos de les comercialitzadores

La Guia dels drets energètics ja és una realitat. La Taula de la Pobresa Energètica de Valls l’ha presentat aquest matí, en forma d’un llibret clar i senzill que recull consells i informació sobre el consum energètic.

Jordi Cartanyà, regidor d’Acció Comunitària, Participació i Igualtat, l’ha definit com una eina “per empoderar els vallencs i vallenques”, ja que s’hi exposen maneres de “tenir un consum més sostenible i responsable, reduir el cost de les factures i fer front als abusos de les grans energètiques”.

La guia es pot aconseguir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Valls i es vertebra en sis punts. S’hi recullen consells per a l’estalvi d’energia a casa, l’estalvi d’aigua, l’optimització energètica —a través de mesurar la potència i conèixer com reduir la contractada—, i també com i quan demanar la discriminació horària. Una altra informació que es tracta a la guia és el bo social, sobre el qual es fa un llistat d’empreses que l’ofereixen, i també s’hi recullen les bonificacions de l’aigua i la legislació que empara les persones consumidores d’energia en situació vulnerable.

Cartanyà, exemplificant el fet que la informació permet fer canvis significatius, ha destacat que el Punt d’assessorament energètic, des del qual també s’ofereixen consells i acompanyament a la ciutadania en aquest àmbit, està obtenint bons resultats. Ha exposat que l’assessorament està reduint el nombre de persones ateses (130 el 2019), així com el nombre d’ajuts que s’han de tramitar, ja que aplicant els consells s’aconsegueix una disminució efectiva en el consum i els costos d’aquest per a les llars.

D’altra banda, la Taula de la Pobresa Energètica s’ha reunit per actualitzar com avancen els projectes en marxa, així com per seguir amb el treball en xarxa per tal de garantir l’accés al consum energètic de les famílies amb vulnerabilitat.

La Taula està composta per Jordi Cartanyà, regidor d’Acció Comunitària, Participació i Igualtat, Xavier Salat, regidor de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, representants de Serveis Socials i del Pla Local d’Inclusió Social i d’Habitatge com Provalls, així com de les entitats del tercer sector, Creu Roja, Càritas i Associació Egueiro, representants de les empreses subministradores, Sorea, Endesa i Iberdrola i Naturgy i representants de la Federació d’Entitats Veïnals, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Col·legi d’Enginyers tècnics industrials de Tarragona, OCIC (Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor) de l’Alt Camp i les empreses IKEA i d’Inspro-Fenienergia.