//Es presenta el llibre sobre el santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri

Aquest divendres, dia 20 de desembre, a les vuit del vespre a l’església del Lledó de Valls es presentarà el llibre El Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri. Història, Arquitectura i Mística, escrit per mossèn Josep Maria Jané i Coca. La presentació anirà a càrrec del Dr. Josep Maria Sans i Travé i s’acabarà amb un aperitiu.

El llibre de mossèn Josep M. Jané és molt exhaustiu. No es limita només al santuari, a la importància de les solucions arquitectòniques jujolianes o a les vicissituds de la seva construcció. Primer ens presenta la comarca, l’entorn o l’ambient, en paraules de l’autor, fixat tot plegat pels ocells, les hortes, el raïm, el vi, la pedra seca, les masies, les fonts, el monestir de Santes Creus i el poble de Montferri. A continuació, la vida i l’obra de Josep Maria Jujol i Gibert (1879-1949), l’arquitecte modernista que va pensar i dissenyar el santuari de la Mare de Déu de Montserrat. Ja hi hem arribat: en el capítol tercer del llibre, el santuari és el centre: orígens, projecte, inici, interrupció, represa, neteges, consolidacions, acabament i inauguració el 1999. El capítol més extens, el quart, és el de l’arquitectura, entesa, però, com la comunicació del procés d’aprenentatge per part de l’autor del que suposa construir un edifici. Tampoc no ha d’estranyar que el simbolisme tingui cabuda en l’obra, perquè l’arquitecte Jujol era sensible a aquesta dimensió, present tant en els elements construïts com en els de l’entorn natural més proper. La descripció de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat ocupa el capítol sisè, i és important no només per la significació artística, sinó també per les reflexions sobre espiritualitat mariana de mossèn Josep Maria Jané. El darrer capítol està dedicat al culte i als goigs de la Mare de Déu de Montserrat, obra de Joan Roig i Montserrat, text, i Joan Miserach Grau, música.