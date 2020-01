//Es demana presó per vendre dues aus protegides a Valls

ACN.- Un home s’enfronta a un any de presó per comercialitzar animals protegits a través d’internet. Els fets es remunten al 2018, quan els Agents Rurals van descobrir que algú havia posat a la venda un falcó al portal ‘Milanuncios’ i es van concertar amb el venedor a l’estació d’autobusos de Valls per comprovar si era cert. Durant la cita, el 3 d’agost d’aquell any, els agents van constatar que l’individu oferia dos exemplars de xoriguer comú —un animal amb règim especial de protecció— per 200 euros cadascun. Davant d’aquests fets, el van denunciar i van comissar els animals per traslladar-los al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa.

Segons el fiscal de medi ambient, els fets constitueixen un suposat delicte contra la fauna pel qual sol·licita un any de presó, tres anys d’inhabilitació especial per a professió o ofici relacionat amb els animals, i tres anys d’inhabilitació especial per a la caça o la pesca —tot i que no s’ha esbrinat com va apropiar-se dels exemplars.

El fiscal també demana que l’home indemnitzi el centre de fauna salvatge amb 957,9 euros en concepte de despeses de recuperació dels exemplars comissats i que pagui les costes del procediment judicial. El cas arribarà properament a judici als jutjats penals.