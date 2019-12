//En quatre municipis de l’Alt Camp s’apujarà l’IBI

per | 30/12/2019 12:50 |

Valls és una de les ciutats on s'apujarà l'IBI a la demarcació

Segons que va publicar el proppassat dissabte, dia 28 de desembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE), l’any 2020 s’apujarà l’Impost de Béns Inmoble en quatre municipis de la comarca de l’Alt Camp: Valls, Bràfim, El Pla de Santa Maria i Querol.

Pel que fa a Valls, El Pla de Santa Maria i Querol, l’augment del proper rebut de l’IBI serà del 3%, mentre que a Bràfim serà del 5%.

A Bràfim, la darrera revisió del cadastre fou de l’any 1988. Al Pla de Santa Maria i Querol, de l’any 1990. I a Valls data del 1995.

Segons el Ministeri d’Hisenda, el coeficient d’actualització a Bràfim és del 1,05 i a la resta, Valls, Querol i El Pla de Santa Maria, del 1,03.

Fins a data d’avui. els ajuntaments han pogut comunicar a la Direcció General de Cadastre la sol·licitud d’aplicació de tals coeficients o el desistiment de la sol·licitud que haguessin formulat.

Dins de l’esmentat termini s’han rebut per la Direcció General de Cadastre les sol·licituds d’aplicació de coeficients realitzades pels ajuntaments. S’ha comprovat la concurrència dels requisits exigits per la Llei en els municipis que han sol·licitat l’aplicació de coeficients: sol·licitud en termini, antiguitat de la ponència i, especialment, l’existència de diferències substancials entre els valors actuals de mercat i els que van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents en cada municipi.

Per això, en aquests casos resulta oportuna l’aplicació dels coeficients d’actualització que es determinin per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2020