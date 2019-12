//Montblanc és premiat amb un segon premi de la Grossa de Cap d’Any

La Grossa de Cap d’Any s’ha celebrat aquest dimarts 31 de desembre a partir de les 12 del migdia. Ho ha fet amb un programa televisiu on els presentadors han dirigit el programa i a través d’un polsador han anat sortint les boles per tal d’anar coneixent els diferents premis. S’ha començat amb els premis menors fins que sortia la Grossa.

La sort ha passat de llarg per la comarca de l’Alt Camp, tot i així, a la Conca de Barberà, ha estat agreciat amb el segon premi, on s’ha venut el número 22.418. Concretament a Montblanc.

Tot seguit us mostrem els resultats de la Grossa en els diferents premis, un total de vuit premis.

Els premis

Cinquè premis

62.143. S’ha venut a Barcelona, Montcada i Reixac i Terrassa

82.536. S’ha venut a Sabadell, Barcelona i Gavà

71.026. S’ha venut a Palafrugell, Lleida i Internet



Quarts premis

54.265. S’ha venut a Cabrera de Mar, Roda de Barà, a Internet, Sarrià de Ter i Barcelona

78483. S’ha venut a Badalona

Tercer premi

85.572. S’ha venut a Olot, Campdevànol i Arenys de Mar



Segon premi

22.418. S’ha venut a Montblanc, Sant Cugat del Vallès i Barcelona

Primer premi

26.845. S’ha venut a Palafolls, Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Santa Susanna, Terrassa i Salt



Les novetats d’enguany és que en aquesta edició del 2019 Loteries de Catalunya ha posat a la venda fins a 100.000 números de la Grossa de Cap d’Any, 20.000 més que l’any passat. També tenen premis els bitllets anteriors i posteriors als números. També hi ha premi si coincideixen els últims números amb les últimes xifres (4,3 o 2).

Premis

Primer premi: 200.000€ per bitllet

Segon premi: 65.000€ per bitllet

Tercer premi: 30.000€ per bitllet

Quart premi (2 premis): 10.000€ per bitllet

Cinquè premi (3 premis): 5.000€ per bitllet